Ven con optimismo a titular del INBAL; preocupa el INAH

Analistas y expertos en gestión cultural consultados por La Razón evalúan los nuevos nombramientos y ratificaciones en el sector que ayer anunció la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. De la llegada de Alejandra de la Paz al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) resaltan su trayectoria, pero ven grandes desafíos por enfrentar; aunque esperada, preocupa la ratificación de Diego Prieto como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la crisis que observan.

En cuanto a Daniela Alatorre como directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) destacan su experiencia como productora y consideran que el gran pendiente es sacar adelante la reforma a la Ley Federal de Cinematografía que se quedó en el tintero en el Congreso; y de la permanencia de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, lamentan que se haya dejado de lado la tradición de la editorial.

Alejandra de la Paz, quien fungía como directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, fue titular del Museo Franz Mayer y tuvo cargos en el Conaculta.

Por su larga trayectoria, los especialistas ven con optimismo su llegada; sin embargo, Eduardo Cruz Vázquez, analista del sector cultural, exdiplomático y gestor, consideró que su gran desafío será lograr una reestructuración total del INBAL. “Conoce bien las instituciones culturales, pero el problema es el mismo del INAH, independientemente de que tengan a personas capaces, las instituciones requieren de profundas transformaciones; el gran reto son las grandes transformaciones que requieren los institutos, una reingeniería de sus formas de trabajo y replanteamiento de sus modelos de gestión”, externó.

Por su parte, Carlos Lara, doctor en Derecho a la Cultura, apuntó que otros retos serán el margen de maniobra que tendrá. “Tiene el perfil de alguien que ha estudiado, ha pasado por instituciones importantes, pero no creo que sea un tema de perfiles, lo vimos en estos seis años, es un tema de voluntad, que les dejen hacer, les den los recursos. Si no te van a dar recursos ni herramientas, el perfil es lo de menos”, apuntó.

Sobre la continuación de Diego Prieto en el INAH, el investigador Bolfy Cottom señaló que si bien era esperada debido a los proyectos por concluir del Tren Maya, es necesario, independientemente de quedarse como director hasta diciembre o todo el sexenio, que cuando Claudia Curiel asuma como titular de la Secretaría de Cultura federal atienda al INAH y reciba a sus trabajadores.

“Si usted me pregunta cuáles serían los puntos más importantes, no hay uno solo, hay problemas que se vienen arrastrando desde sexenios anteriores, pero ahora en particular se ha puesto a la institución en una situación de vida o muerte, eso es terrible para el Estado mexicano, ya no sólo para el sector cultura”, dijo Bolfy Cottom y apuntó que Curiel “debe cumplir su palabra”.

Carlos Villaseñor, experto en desarrollo, política y derecho cultural, indicó que será importante que Diego Prieto luche por el presupuesto del INAH.

“El mayor reto es el cierre de las obras del Tren Maya, pero también el desafío es lograr que los 3 mil 270 millones que se consideraron en el presupuesto de 2024 para la adquisición de suelo arqueológico, ya se quede regularizado y se adicione para que se distribuya conforme a las necesidades prioritarias, que se pueda incrementar el monto de inversión para investigaciones, proyectos, excavaciones que se ha visto reducida”, apuntó.

Mientras que para Carlos Lara, la ratificación de Diego Prieto es porque “resultó ser un alumno muy aplicado de la 4T”.

Sobre la continuación de Paco Ignacio Taibo II como titular del FCE, Carlos Villaseñor indicó que no espera avances.

“Ha habido una distribución de publicaciones con una fuerte carga ideológica, pero estamos lejos de la vieja tradición del FCE, de traducir las más importantes investigaciones; la traducción de grandes escritores extranjeros; y de Educal, algunas se siguen manteniendo, pero sin mucho que hablar sobre avances”, comentó.

Asimismo, de la productora, directora de cine y promotora cultural, Daniela Alatorre, quien sustituirá a María Novaro en el Imcine, resaltaron que al conocer la industria fílmica nacional tendrá oportunidades de hacer cambios y entablar diálogos con la comunidad. “Tiene preparación y experiencia en el terreno de juego, está metida en el mundo del cine, conoce las experiencias por las que atraviesa la gente que hace cine, tiene la oportunidad de corregir deficiencias que pudieran existir en diálogo con sus colegas que conoce bien”, señaló el especialista Carlos Villaseñor.