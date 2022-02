El viaje romántico, recorrido que pone al centro la literatura

Ricardo López Si (Ciudad de México, 1989): editor, articulista de varias revistas nacionales e internacionales (La Marrakech de Juan Goytisolo, Literal: LatinAmerican Voices...) y director editorial de la revista independiente Purgante. Textos suyos han sido incluidos en el cuaderno de relatos Viaje a la madre tierra y en la antología-miscelánea Puentes con entrevistas y un cuento.

La Colección Cuadernos Livingstone da a conocer el primer libro de Ricardo López Si, El viaje romántico (Editorial UOC, 2021), conformado por veinticinco crónica-viñetas que develan a un relator de curiosidad pasmosa desde reseñas, alegorías y testimonios de un asombroso itinerario por Dublín, Tierras Altas, Bohemia, Irán, Magreb y el Danubio —entre otras franjas geográficas—, complementado con semblanzas de héroes mitológicos, poetas, reyes, conquistadores y escritores entrañables.

“Este libro obedece al hecho de que me formé como lector y viajero en paralelo, por eso siempre me ha parecido ineludible reivindicar el viaje a partir de sus vínculos no sólo con la literatura, sino también con la historia y la cultura popular. En un principio defendía el hecho de que como lector debía consagrarme en exclusiva a la literatura y el periodismo sobre viajes para hacer una transición a la escritura sobre el terreno; pero, luego me di cuenta de que era ridículo abordar la literatura por géneros”, expresó en entrevista con La Razón Ricardo López Si.

Están mis obsesiones como lector y viajero, fundamentales

en mi formación intelectual y sentimental

Ricardo López Si, Escritor

¿Un libro para viajeros o para lectores que viajan? Diría que más que un libro para viajeros, es un libro para lectores. Me gusta idealizarlo más como un libro sobre libros, más que un simple cuaderno convencional de viajes.

¿A cuáles narradores de viajes se siente cercano? Claudio Magris es una referencia fundamental en el estímulo histórico-cultural con el que están barnizadas mis postales. Pienso también en Jacinto Antón: a él le debo ese humor y esa melancolía que trato de imprimirle a los relatos. Sin duda también tengo que hablar de Jan Morris, Patrick Leigh Fermor y quizá de Bruce Chatwin. Recalco a los británicos, quienes le dieron un vuelvo conceptual a la literatura de viaje en el siglo XX.

¿Y la crónica latinoamericana? Soy un devoto de la crónica latinoamericana: Leila Guerriero o Martín Caparrós, me siento más abrazándolos como lector que como prospecto de escritor. Distinto a lo que me sucede con Enric González, un fenomenal contador de historias que me permite una aproximación más activa.

¿Otras referencias? Mónica Ojeda, Irene Vallejo, Ariana Harwicz o Loorie Moore quienes, sin asomarse en mi escritura, revolotean constantemente en ella. El paso natural de mi escritura debería estar en los registros de un Emmanuel Carrère o Frederic Beigbeder, en la consumación de combinar el viaje, la escritura, el periodismo y la cultura popular.

¿La imagen de una ‘escritura pop’? Me gusta reforzar la idea del esbozo de escritor pop. Idealicé El viaje romántico como un primer libro. Aquí están volcadas mis obsesiones como lector y viajero, las cuales resultaron fundamentales en mi formación intelectual y sentimental. Creo en el libro como un manifiesto sobre la mirada, más que sobre el viaje como desplazamiento físico. El viaje te obliga a seguir huellas y perseguir sombras para después en la escritura perpetuar historias.

El viaje romántico