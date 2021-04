Vindictas reedita Diario del dolor de María Luisa Puga

La colección Vindictas de la UNAM recupera el libro Diario del dolor, de la escritora mexicana María Luisa Puga, Premio Xavier Villaurrutia 1983, quien en este texto narra su lucha contra la artritis reumatoide, desde lo emocional y físico.

En Diario del dolor, que se publicó por primera vez en 2004, María Luisa Puga (1944-2004), entregó un relato desgarrador de su día a día con la enfermedad, pero sin recurrir a la autocompasión, para narrar cómo tareas tan sencillas como tender una cama se vuelven tan difíciles, la atención médica que recibió y la manera en que mantenía una especie de “comunicación” con su dolor y padecimiento. Una obra con una carga autobiográfica, pero también de reflexión acerca de la condición humana.

“Me parece, hablo con toda la suposición, que María Luisa Puga quería dejar un diario de testimonio de lo que fue ella, por qué ya no pudo ser eso otro que esperaba de sí misma, sabía que quería ser escritora que deseaba seguir creando hasta su muerte y de pronto la enfermedad le interrumpe la idea que tenía de sí misma”, señaló a La Razón Brenda Navarro, quien escribe el prólogo en esta nueva edición.

La escritora resaltó también que la reedición de este libro en tiempos de pandemia resulta pertinente ya que se tiene más presente la enfermedad y lo que representa un padecimiento para la vida de quien lo vive y su entorno.

El dolor físico nos hace conocernos, cuáles son nuestras limitaciones, cuánto estamos dispuestas a soportar para seguir viviendo; hay un instinto de sobrevivencia y de eso hablamos muy poco

Brenda Navarro, Escritora

“Sí es muy pertinente (la reedición) porque se expone la manera en que el Estado como tal minimiza el dolor y la enfermedad. Eso termina cayendo en dos cosas: las prescripciones sin ningún tipo de cuidado, porque la mayoría de la lógica médica siempre tiene que ver con apagar fuegos, no hay una política de prevención, ni de acompañamiento del dolor; esto es mucho más latente ahora porque, aunque no queramos hablar del tema, está en los medios de comunicación, no sabemos mucho más vulnerables”, comentó.

A través de las páginas de Diario del dolor, María Luisa Puga cuenta cómo el dolor también le cambia la manera de ver el mundo. “Te hace sentir un gran desprecio por la ignominia de las instituciones de salud pública a las que les interesa la supresión del dolor y la administración de la muerte. Como ciudadanía creemos que somos invencibles. Eso nos lleva a que cuando nos enfrentamos a una enfermedad terminemos sintiendo que desaparecemos, no nos han enseñado a enfrentarlo, a prevenirlo”, lamentó.

La autora de Casas Vacías destacó que en el libro deja la sensación de que los cuidados y tratamientos de la enfermedad de Puga pudieron ser distintos; pero, “la infantilizaron”.

La escritora indicó que si bien en la literatura mexicana el dolor ha sido un tema constante, esta obra permitirá a los lectores verlo de otra manera.

“La mayoría de la literatura en México ha tenido el dolor como un tema transversal en las historias. Ahora leemos de manera distinta y estamos buscando literatura, textos, incluso no ficción, en la que podamos entender la forma en que la sociedad mexicana ha manejado el dolor, no ha sabido curar sus heridas; al contrario, cuando se cierra una se abre otra y otra, hay muchas abiertas”, consideró Navarro.



Autora: María Luisa Puga

Editorial: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

de la UNAM Diario del dolor