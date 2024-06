World Press Photo: fotógrafos se alejan cada vez más de estereotipos

En los últimos años los fotoperiodistas y fotodocumentalistas se alejan cada vez más de estereotipos que predominaron en décadas pasadas, como los niños retratados en condiciones de extrema hambruna, dijo a La Razón Joumana El Zein Khoury, directora de la Fundación World Press Photo, que cada año reconoce lo mejor del fotoperiodismo.

“Sí hay una diferencia, tenemos un archivo de 70 años de existencia y hay estereotipos que existían y ya no los vemos, por ejemplo, cómo se fotografiaban las hambrunas de África con los cuerpos de niños muy malnutridos, eso ya no lo vemos. Es el silencio de las imágenes que vemos en la exposición, en los distintos temas de guerra, que nos permiten acercarnos a temas más difíciles y pesados”, declaró ayer tras la conferencia en el Museo Franz Mayer, donde se dieron detalles de la muestra World Press Photo.

En esta edición, la Foto del Año del World Press Photo, fue la del palestino Mohammed Salem, en ésta aparece una mujer de 36 años llamada Idas Abu Maamar sosteniendo el cuerpo de su sobrina Sally de cinco años, quien fue asesinada, junto con otros cuatro miembros de la familia, cuando un misil israelí alcanzó su vivienda. El cuerpo de la menor está cubierto con una sábana y no se ve el rostro de su tía.

Los dos muros, de Alejandro Cegarra, Venezuela. Fotos: Cortesía Reuters, The New York Times, National Geographic y Anadolu Images

“La imagen muestra el impacto de la guerra de una manera muy respetuosa, porque no nos entrometemos en las personas de una forma muy cerca, no vemos los cuerpos lastimados o las caras de dolor, eso hace que la imagen también se vuelva universal. En las redes sociales vemos más violencia de cerca, entonces ya no sentimos tanta empatía, nos apagamos un poco, el jurado y nosotros pensamos que una imagen como ésta nos ayuda a detenernos, a acercarnos de nuevo a esta empatía”, expresó El Zein Khoury.

Para la directora de la fundación era crucial incluir un trabajo que abordara el conflicto armado entre Israel y Hamas. “Para World Press Photo era muy importante tener contenido que hablara de la guerra entre Israel y Hamas, sobre todo, por el altísimo número de periodistas que están siendo asesinados en esta guerra”, dijo.

En el concurso se recibieron más de 61 mil fotos de casi cuatro mil participantes de 127 países de 2023. Además de la guerra se abordan temas relacionados con la salud y la migración, donde se muestran miradas que dignifican a las personas. Por ejemplo, Supervivientes, de la congoleña Ariete Bashizi, es sobre cómo mujeres que fueron violadas durante el conflicto armado en la región de Tigray son rechazadas por sus familias. En la imagen se ve a una mujer con la cabeza cubierta con un velo blanco y tapándose el rostro con unas flores rojas.

Ataques aéreos israelíes en Gaza, de Mustafa Hassouma. Fotos: Cortesía Reuters, The New York Times, National Geographic y Anadolu Images

Este año, la exposición World Press Photo, curada por Martha Echeverría, cumple 25 años de tener como sede al Museo Franz Mayer, donde desde hoy y hasta el 25 de agosto, el público podrá admirar 129 imágenes.

Entre éstas las del venezolano radicado en México Alejandro Cegarra, ganador del Premio Proyecto a Largo Plazo por Los dos muros, en el que desde 2019 comenzó a documentar la migración en la frontera norte y sur del país, al darse cuenta que nuestra nación estaba convirtiéndose en el segundo muro de Estados Unidos.

“Los migrantes que cruzaron el Darién (una selva en los límites de Colombia y Panamá) me dijeron que preferían cruzar tres veces o cinco veces antes que pasar México una sola vez, porque es un país en el que no sólo es la política migratoria o de detener o entorpecer el éxodo, sino que se ha vuelto un caldo de cultivo para que el crimen organizado”, dijo a La Razón Alejandro Cegarra, quien se vio motivado a realizar este proyecto para entender su propia migración.

Salvar a las monarcas, Jaime Rojo, España. Fotos: Cortesía Reuters, The New York Times, National Geographic y Anadolu Images

En las fotos que se exhiben destacan dos, la de hombre caminando sobre el tren La Bestia y la de una pareja de enamorados.

“La foto que abre el proyecto es una imagen que genera más preguntas que respuestas, no sabes quién es, no sabes de dónde viene, no sabes si ya fue deportado, la ves y parece un superhéroe con esa manta montada contra el viento y el sol saliendo por detrás, y luego cuando entras al proyecto vas encontrando las respuestas. La foto de los enamorados me encanta, siempre estuve buscando eso, sentimientos universales para que las personas que vieran el proyecto pudieran identificarse”, comentó.

Alistan exhibición por 70 aniversario de los premios

La Fundación World Press Photo prepara una muestra para celebrar en 2025 su 70 aniversario, adelantó a La Razón la directora Joumana El Zein Khoury.

“Va a ser sobre cómo esta historia se repite, vemos muchos temas repetidos dentro del archivo, aspectos curiosos, como mujeres llorando; hay gente cayéndose de edificios; estos tópicos repetidos e historias nos retan y nos hacen preguntarnos y darnos cuenta que muchas cosas no han cambiado”, detalló y dijo que esperan que la muestra venga a México en 2026 con fotografías originales que tienen guardadas en su sede en Países Bajos.

El Zein Khoury consideró que en este momento, “la foto documental y el fotoperiodismo están en modo de supervivencia”, pero también es optimista.