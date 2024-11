Liga MX: ¿Dónde y a qué hora VER los partidos de este miércoles 6 de noviembre EN VIVO y GRATIS?

La Jornada 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX termina con varios partidos interesantes, que será de suma importancia para la repartición de los cupos directos y de reclasificación a la Liguilla.

América vs Pachuca, Tigres vs Toluca y Necaxa vs Atlético San Luis son los primeros juegos en disputarse, para después cerrar el telón con Juárez vs Tijuana y Atlas vs Cruz Azul.

¡A cerrar el torneo regular con todo! 💪 pic.twitter.com/YvLy2i4W4w — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2024

¿Dónde ver los partidos del miércoles de la Jornada 16 de la Liga MX?

Miércoles 6 de noviembre-América vs Pachuca-19:00 horas, Canal 5, TUDN y Vix

Miércoles 6 de noviembre-Tigres vs Toluca-19:00 horas, Canal 7

Miércoles 6 de noviembre-Necaxa vs Atlético San Luis-19:00 horas- Vix Premium

Miércoles 6 de noviembre-Juárez vs Tijuana-Fox

Miércoles 6 de noviembre-Atlas vs Cruz Azul-Canal 5, TUDN, Vix

América busca boleto directo a Liguilla

Por el momento, y antes de empezar la Jornada 16, América es el octavo lugar del Torneo Apertura 2024, pero llevan seis partidos al hilo sin perder y una victoria, además de una combinación de resultados, los podrían poner en zona directa en la última fecha del campeonato.

Del otro lado, los Tuzos están eliminados y no se juegan nada más que el orgullo de vencer a las Águilas, antes las que tienen mejor historial. La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final del Clausura 2024, en donde el cuadro de Coapa avanzó por posición en la tabla.

Tigres vs Toluca, por el subliderato del torneo

Toluca, segundo de la general, visita a los Tigres, que son terceros, en un partido que promete sacar chispas, pues ambos son de los equipos más constantes del certamen y buscarán cerrar su participación en la fase regular con victorias.

33 goles en 15 partidos. ⚽️❤️‍🔥



1️⃣2️⃣ → Paulinho

5️⃣ → Angulo

4️⃣ → Violante

3️⃣ → Vega

2️⃣ → Gallardo

1️⃣ → Araújo

1️⃣ → B. García

1️⃣ → M. Ruiz

1️⃣ → Helinho

1️⃣ → Duarte

1️⃣ → Pereira

1️⃣ → Autogol#TodosJuntos | #KairakuMx pic.twitter.com/zLO0p701ok — Toluca FC (@TolucaFC) November 4, 2024

Ambos se encuentran clasificados a la Liguilla, pero su lugar puede variar, por lo que necesitan seguir sumando puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla del Apertura 2024.

Los Diablos Rojos tienen 32 puntos, gracias a sus nueve partidos ganados, cinco empates y una derrota, mientras que el conjunto de la UANL son terceros con 30 unidad, las cuales tienen por nueve partidos ganados, tres empates y mismo número de descalabros.

Cruz Azul, por el cierre perfecto de torneo

La Máquina es sin duda el mejor equipo de la Liga MX. El cuadro que dirige Martín Anselmi tiene 13 conquistas en el semestre y tan solo un empate, además de solamente una derrota.

Con el lugar más que asegurado en la Liguilla, el conjunto cementero se perfila como el favorito de cara a la definición por el título.

