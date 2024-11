Héctor Herrera y su transformación: Las cirugías que marcaron un antes y después en su carrera

Héctor Herrera, uno de los mediocampistas mexicanos más destacados de la última década, vivió en 2018 un cambio que no sólo impactó en su imagen, sino en la percepción pública que se tiene de él.

Cuando aún jugaba para el FC Porto, de Portugal, Herrera sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que se había sometido a dos cirugías estéticas: una rinoplastia funcional y una otoplastia.

Esta decisión, motivada principalmente por razones de salud para mejorar su respiración y rendimiento en la cancha, desató una avalancha de reacciones y comentarios en redes sociales.

En julio de 2018, Herrera decidió realizarse estos procedimientos médicos. Según explicó en un comunicado, las operaciones fueron necesarias para “respirar con mayor facilidad”, un cambio que buscaba optimizar su rendimiento deportivo.

Los ajustes estéticos, que incluyeron una nariz más recta y orejas más pegadas a la cabeza, generaron miles de comentarios en redes y memes que rápidamente se viralizaron.

Héctor Herrera es nuevo jugador del Houston Dynamo de la MLS.

Héctor Herrera reconoce que no era por vanidad

Para el futbolista, sin embargo, la cirugía iba más allá de lo estético; en una entrevista para GQ México, reconoció que, aunque la apariencia es importante en la actualidad, lo esencial sigue siendo la persona detrás de la imagen.

“Creo que la imagen hoy en día es importantísima, pero también considero que muchas veces se le da relevancia de más porque, al final, lo esencial es lo que llevamos dentro y lo que eres como persona más allá de la imagen que muestras”, comentó el mediocampista en esa entrevista.

A pesar de los memes y las críticas, Herrera aseguró sentirse satisfecho con los resultados.

“Me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado”, expresó, dejando en claro que su decisión fue completamente personal y que estaba convencido de haber hecho lo correcto.

Gracias HH pic.twitter.com/TeNIgdkOLr — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) November 7, 2024

Héctor Herrera se queda sin equipo en la MLS

La aventura de Héctor Herrera en la MLS después de dos años con el Houston Dynamo llegó a su fin, luego de que el club estadounidense dio a conocer que no renovó el contrato del veterano mediocampista mexicano.

Este anuncio se da apenas tres días después de que ‘HH’ fue expulsado tras escupirle al árbitro en el partido en el que el conjunto de Texas quedó eliminado de la los playoffs de la MLS ante el Seattle Sounders.

El Houston Dynamo no reveló que éste o algún otro haya sido el motivo específico por el cual no renovó a Héctor Herrera. Sin embargo, sí comunicó que el azteca es uno de los seis futbolistas con los que decidió no extender su vínculo.