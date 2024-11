Lucha Libre: Latin Lover reconoce que la gente de Julio César Chávez le tenía miedo a Shocker (VIDEO)

Latin Lover tuvo una charla reveladora en su canal de YouTube, pues confesó que la gente de Julio César Chávez le tenía miedo a Shocker, quien estuvo internado en una de las clínicas del Gran Campeón Mexicano por su problema de adicciones.

La charla entre Latin Lover y Shocker se dio en el programa “Luchando por tus sueños”, conducido por el gladiador regiomontano, quien le reveló al 1000% Guapo cómo fue que entró en la clínica del César del Boxeo.

“Hablé con Julio César Chávez y me dijo: ‘Pues tienes que traerlo. Déjamelo aquí y yo aquí me encargo de todo’. Fue un pedo compadre, porque la gente de Chávez te tenía miedo, tú no lo sabes”. Latin Lover a Shocker.



La confesión surgió porque Latin le contó a Shocker que se preocupó por su estado de salud, ya que el problema de adicciones que tenía era serio. “Yo pensé que podía pasar lo peor, pensé que podía pasarte lo que le pasó, en paz descanse, a Abismo Negro. Esta película ya la vi y tenemos que hacer algo”, dijo.

Posteriormente el gladiador, quien participó en un show de baile, rememoró que la novia de Shocker le habló para pedirle que lo sacara de la clínica, pero él le aconsejó que mejor lo dejaran dentro para que pudiera desintoxicarse por completo.

“Me habla y me dice tu novia: ‘Necesitamos sacarlo ya, Latin’. Y yo le dije y te vas a encabronar, pero así fue: ‘Déjalo ahí, deja que se le pase la cruda, que se la pase lo de la droga, lo del alcohol, todo, y que él recapacite y que piense que lo que está haciendo no está bien. Mientras déjeme ver qué hacemos’”, explica,

La pareja del 1000% Guapo reconoce que el luchador ya había estado en varias clínicas de rehabilitación, pero Latin Lover no veía opción. “Cuando yo hablo con ella me dice: ‘es que ya ha estado internado varias veces y ya me dijo que no quiere entrar a ningún centro de rehabilitación’. Le dije: ‘es que no hay de otra’”.

Al final, Shocker se pudo rehabilitar y ha seguido con su proceso fuera de cualquier institución, siempre rodeado por amigos y gente cercana que se interesa en su salud.

Sin embargo, el propio luchador, quien estuvo seis meses internado en la clínica de Julio César Chávez ha revelado que su miedo más grande es volver a caer en la tentación del consumo de drogas.

“No quiero volver a sufrir. No quiero volver a ver a mi hija sufrir, pero principalmente, yo no quiero volver a perder lo que tengo el día de hoy: ese amor por mí mismo, esa tranquilidad que siento, esa paz, esa armonía que siento conmigo mismo, digo, y no crean que soy toda espiritualidad, pero sí me siento diferente”, confesó Shocker en un conversación con ‘El Planchitas’.

