VIDEO: Marcelo le quitó a Andrés Guardado su lugar en el Real Madrid por culpa del Atlas

Recientemente Andrés Guardado anunció su retiro del futbol profesional, pero no dejan de salir anécdotas sobre su carrera, una de ellas sobre su fichaje frustrado al Real Madrid, pues el Atlas no lo dejó salir el cuadro español, que al final se fijó en Marcelo.

En charla para la periodista Renata Quintanar, para el canal de YouTube Locos por el Futbol, el Principito reveló esta historia poco conocida sobre los inicios de su trayectoria. El mediocampista recordó cuando, después de jugar el Mundial 2006 con la Selección Mexicana, el Real Madrid lo trató de llevar a sus filas, pero el Atlas rechazó la oferta.

“Literal yo estaba entrenando con el Atlas como cualquier día, hasta que de repente salgo de entrenar y Rubén Omar Romano, en ese tiempo entrenador del Atlas, me dice: ‘Oye, tienes que subir con la directiva porque tienen que hablar contigo’”, comienza su relato Guardado.

La oferta del Madrid no era para que el Principito se uniera directamente al primer equipo merengue, pues lo querían tener entrenando en el Real Madrid Castilla, la filial que jugaba en la Segunda División, idea que no gustó en la directiva rojinegra.

¿Por qué el Atlas no dejó salir a Andrés Guardado al Real Madrid?

“Me dicen: ‘Nos llegó esta oferta pero no la vamos a aceptar’. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: ‘Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla, o sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid’”, recordó.

El exjugador del Bayer Leverkusen agregó que en ese momento no era un futbolista experimentado, además que no contaba con el mejor asesoramiento posible, lo que no ayudó a su deseo de unirse al cuadro español.

“Bajo mi poca experiencia en ese momento y no estar bien asesorado, lo único que les dije fue: ‘Denme chance, es el Real Madrid, si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo’. Pero simplemente dijeron no”, asegura.

El Real Madrid buscaba un defensor joven que pudiera reemplazar en un futuro a Roberto Carlos y cuando el Atlas bloqueó la salida de Guardado, la institución blanca se decantó por Marcelo, quien con el paso del tiempo de convirtió en un emblema merengue.

“La intención del Real Madrid era también buscar un suplente de Roberto Carlos, porque ya lo veían veterano y querían suplir esa posición. Yo no fui y al que fichan fue a Marcelo. Él fue a Castilla, lo hizo bien y lo demás es historia”, termina Guardado.

Esta es otra de las historias de un jugador mexicano que pudo llegar a un equipo grande de Europa, pero su club del momento no le permitió salir a probar suerte.

