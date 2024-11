Box: ‘Canelo’ Álvarez recibe inesperada propuesta de un campeón del mundo para el 2025

Mientras Saúl ‘Canelo Álvarez disfruta de un final de año relajado entre golf y tiempo en familia, las expectativas sobre su próxima pelea para 2025 crecen cada vez más. Con varias propuestas sobre la mesa, una nueva posibilidad se suma a la lista: un combate con el cubano William Scull.

Luego de que ‘Canelo’ decidiera enfrentarse a Edgar Berlanga en su última pelea, la Federación Internacional de Boxeo le retiró el título, poniendo fin a su reinado como campeón indiscutido. Ahora, Scull ostenta ese cinturón y su deseo es unificar los títulos con el mexicano.

“Ojalá que me dé la posibilidad de pelear. Para mí es un placer y un honor boxear con una leyenda como él. Yo también formo parte de una leyenda y me gustaría unificar con ese gran boxeador, no tengo dudas que sería una gran pelea”, externó el cubano en entrevista con el Diario El Chubut.

El boxeador de 32 años también reconoció la exigencia de medirse contra el tapatío: “Canelo es un boxeador de clase A. El nivel de él hace que tu boxeo florezca más, si tú sales a trabajar bien, sino te van a pasar por arriba. Si sales a trabajar al nivel de él, se empareja. Es lo que yo siempre he esperado, un boxeador de ese calibre”.

Actualmente Scull se encuentra de vacaciones en Argentina, por lo que aprovechó los medios latinoamericanos para hacer público su interés en esta posible pelea, declarándose listo para enfrentarse al actual campeón unificado de las 168 libras.

‘Canelo’ tendrá que analizar cuidadosamente las opciones en su camino, ya que la decisión que tome definirá su próximo rival y también el rumbo de un nuevo capítulo en su ilustre carrera.