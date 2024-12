Enrique Meza cuenta la dura consecuencia que enfrentó Cuauhtémoc Blanco tras golpear a Faitelson

El futbol mexicano guarda en su memoria muchos episodios fuera de canchas, pero pocos son tan recordados como el incidente entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson hace 21 años.

El entonces jugador del Veracruz agredió al periodista deportivo al término del partido en el estadio Luis “Pirata” Fuente. Ese golpe marcó la relación entre ambos, sin embargo su vidas han tomado rumbos muy diferentes.

Cuauhtémoc Blanco se retiró de las canchas para dedicarse a la política, siendo gobernador de Morelos. Por otro lado, David Faitelson continuó su trayectoria en el periodismo deportivo, adaptándose a nuevos escenarios y uniéndose a Televisa.

Toda la verdad sobre el golpe que Cuauhtémoc Blanco me dio hace 20 años en Veracruz...



📹: https://t.co/VtEQ4D19OJ pic.twitter.com/jUbqfJpFOr — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 9, 2023

En el programa Faitelson sin Censura, el comunicador revivió este suceso junto al entrenador Enrique Meza, quien reveló otra cara del incidente. ‘El Ojitos’ confesó que llamó a Faitelson tras lo ocurrido, para disculparse en nombre del futbolista.

Además, compartió que tuvo una fuerte discusión con el ídolo examericanista por su conducta. “Le pregunté: ‘¿Por qué lo hiciste?’ y solo me respondió: ‘Se me safó.’ Le dije que eso no era justificable,” recordó el estratega.

A pesar de la controversia, ambos protagonistas parecen haber dejado atrás el incidente. Tanto el extécnico del Cruz Azul como Faitelson coincidieron en que Cuauhtémoc es una buena persona, y el titular del programa reconoció que considera al exdeportista como su amigo.