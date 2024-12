‘Canelo’ Álvarez y los 70 millones de dólares que rechazó por “miedoso”

El boxeador estadounidense David Benavidez volvió a la carga contra el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de quien aseguró que le tiene miedo y por eso evitó tener un combate contra él.

El Bandera Roja aseguró que al pugilista mexicano no le interesan los retos, pues reveló que rechazó 70 millones de dólares para enfrentarlo.

“Esta pelea no se llevará a cabo porque él no quiere pelear conmigo. No quiere pelear conmigo porque me tiene miedo“, aseveró David Benavidez en charla con Cigar Talk.

David Benavidez goes in on Canelo “ducking” on @najichill cigar talk live 💥🥊 #boxing pic.twitter.com/tNXuAV6nyb — Thrill Boxing Magazine 💥🥊 (@ThrillBoxing) December 3, 2024

“Lo único que quiere es ganar dinero, no le importan los desafíos, pero la razón por la que digo que tiene miedo es que le ofrecieron 70 millones de dólares para pelear conmigo", agregó de manera categórica el boxeador de ascendencia mexicana y ecuatoriana.

David Benavidez había sonado como uno de los posibles rivales del ‘Canelo’ Álvarez en el año que está por concluir. Sin embargo, el oriundo de Guadalajara enfrentó al también mexicano Jaime Munguía y al puertorriqueño Edgar Berlanga.

La cifra que ‘Canelo’ Álvarez pide para pelear contra David Benavidez

Hace algunos meses, el ‘Canelo’ Álvarez dejó en claro que no se subiría al ring para medirse ante David Benavidez por una cantidad menor a los 200 millones de dólares.

“Si quieren que pelee con él, son 200 millones de dólares", remarcó el jalisciense, haciendo énfasis en que no está interesado en verse las caras con el Bandera Roja.

Desde entonces han sido constantes las críticas del Bandera Roja contra el tapatío, quien también ha sido cuestionado por un sector de la prensa por no elegir contrincantes de mayor nivel.

¿Contra quién es la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

El ‘Canelo’ Álvarez cerró el 2024 con una victoria por decisión unánime sobre el puertorriqueño Edgar Berlanga en Las Vegas para retener los títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

De momento se desconoce cuándo y contra quién será el próximo combate del mexicano, aunque lo más probable es que sea en mayo del 2025.

El estadounidense Terence Crawford, el británico Chris Eubank jr. y el ruso Dmitry Bivol son los nombres que suenan como posibles contrincantes de Álvarez Barragán para su próximo pleito.

Dmitry Bivol le propinó al ‘Canelo’ Álvarez su segunda y hasta ahora última derrota. Una hipotética pelea contra Chris Eubank Jr. se llevaría a cabo en el estadio de Wembley, en Londres.

