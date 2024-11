Box: Canelo Álvarez ya le dio el ‘sí’ a Jake Paul, pero por este motivo la pelea no se realizaría

Aunque hay muchos dimes y diretes entre Saúl Canelo Álvarez y Jake Paul, ambos ya han comentado que sí les interesaría tener una pelea, sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo tiene otros planes.

Jake Paul ha estado buscando el combate ante el Canelo, pero de acuerdo con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, el peso sería el principal problema para que la reyerta se realice. “No veo a Jake Paul con Canelo, hay una gran diferencia de peso. Entonces no la veo factible”, dijo el mandatario en el tradicional ‘Martes de Café’.

“Jake Paul ha estado buscando incursionar en el boxeo serio, en una pelea con cualquiera de los dos, (sería) una pelea de boxeo. No soy partidario, no soy porrista. Si se da una pelea (con cualquiera de ellos) con mucho gusto la veremos y a ver qué pasa”, aseguró Sulaimán, quien puso a Julio César Chávez Jr como posible rival del influencer.

Al Canelo sí le interesa una pelea ante Jake Paul

Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial unificado de las 168 libras, comentó para para ‘The Full Send Podcast’ que sí enfrentaría a Jake Paul, quien se ha colocado como una figura de renombre en el boxeo mundial, tal vez no por el nivel, pero sí por las ganancias que genera.

“Cuando termine con el box (al más alto nivel), ¿por qué no? Sí, tal vez lo haría“, dijo Canelo. “Creo que es bueno porque llama la atención de los fans que normalmente no ven el boxeo, o que no saben nada de box. Ellos ven a Jake Paul, él atrae fans de otro mundo ¿cierto? eso es bueno porque todos disfrutan”.

Canelo Álvarez no tiene rival para su siguiente pelea

Luego defender sus títulos mundiales ante Edgar Berlanga, el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez todavía no tiene rival para su siguiente pelea, que sería en los primeros meses de 2025.

La fecha tentativa sería el fin de semana del 5 de mayo y hay una gran lista de posibles boxeadores para ser la oposición del tapatío.

Entre la baraja de nombres apareció de nuevo el de William Scull, quien se convirtió en campeón de las 168 libras de la FIB luego que la organización desconoció al Canelo como su campeón.

El boxeador cubano era rival mandatorio de Álvarez por parte de la FIB, pero el mexicano no aceptó la pelea, por lo que el ente rector del deporte le quitó la faja.

Además de Scull, como posibles rivales del Canelo Álvarez están Terence Crawford, Christian Mbilli.

