Ricardo La Volpe revela la chistosa forma en la que se enteró que ‘Chiquis’ García era novio de su hija

El argentino Ricardo La Volpe, exdirector técnico de la Selección Mexicana, recordó la forma tan chistosa en la que se enteró de que el exfutbolista Rafael ‘Chiquis’ García tenía una relación romántica con Sabrina, una de sus hijas.

En una plática con TyC Sports, el Bigotón comentó que el hecho ocurrió durante un asado que organizó en su casa después de que el Tricolor conquistó el trofeo de la Copa Oro 2003.

“Ganamos la Copa Oro, hago un asado en casa, en Toluca y lógicamente ya sabia quienes iba a llegar al asado, sé quienes eran, entre familiares y amigos. Y miro así y veo a ‘Chiquis’ García y dije ‘qué raro, ¿quién lo invitó?’ y así me preguntaba qué hacía aquí. Al ratito me jalo a mi señora, ‘veni, ¿quién invitó a ‘Chiquis’?' Y empezó a hacer así como que no sabía, y viene Mónica con Sabrina y es que estamos de novios", narró La Volpe.

El ‘Chiquis’ García formó parte de aquella Selección Mexicana que se coronó en el torneo de la Concacaf, e incluso marcó un gol en el triunfo por 5-0 sobre Jamaica en cuartos de final, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

Ricardo La Volpe ya había dirigido a García Torres en el Toluca, club del que salió para asumir el timón del Tricolor en sustitución de Javier Aguirre.

Ricardo La Volpe vio al ‘Chiquis’ García con otra mujer

Ricardo La Volpe confesó que después de enterarse de la relación entre el ‘Chiquis’ García y su hija encontró al futbolista con otra mujer.

“En la cancha yo lo vi salir de la cancha con otra chica en el estacionamiento, al otro día no soy de meterme mucho, de meterme en la vida privada y le dije cuando lo vi: ‘ya lo vi eh’ y parece que hay casamiento y usted va a hacer el invitado de honor’’, después voy con mi señora y le digo: ‘ese pelotudo me dijo que voy a ser el invitado especial", recordó al respecto.

Finalmente, el ‘Chiquis’ García se casó con Sabrina La Volpe, con quien tiene tres hijos.

La polémica convocatoria del ‘Chiquis’ García al Mundial de Alemania 2006

La inclusión de Rafael García en la lista de convocados de México para la Copa del Mundo de Alemania 2006 generó controversia entre la afición y los medios.

El ‘Chiquis’ fue convocado muy pocas veces por Ricardo La Volpe durante el proceso eliminatorio, por lo que su llamado al magno evento causó polémica.

La controversia fue más grande debido a que el ‘Bigotón' dejó fuera de la lista a Jaime Lozano y a Cuauhtémoc Blanco, por lo que al argentino se le criticó por “llevar a su yerno” a aquel Mundial, en el que no jugó ningún partido.

