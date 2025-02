Alexis Vega pudo jugar en Barcelona, pero una terrible lesión lo alejó de Europa (VIDEO)

El ahora delantero mexicano de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, reveló que tuvo una oferta muy seria para ir a jugar a España, a Barcelona, pero una lesión tiró su fichaje.

Alex Vega comentó que el Espanyol de Barcelona estaba muy interesado en llevarlo a jugar a LaLiga, sin embargo, una lesión en la rodilla mientras jugaba en Chivas le negó esta oportunidad, pues el dueño del cuadro catalán no lo aceptó lesionado.

“Yo ya tenía un arreglo con el Espanyol de Barcelona, yo jugué un viernes contra San Luis y el miércoles tenía que estar en Barcelona, haciendo exámenes médicos, pero por algo pasan las cosas”, dijo Vega en charla con Christian Martinoli para TV Azteca.

Alexis Vega confiesa que él sabía que no estaba en un buen nivel físico, situación que incluso su familia conocía y se lo hizo saber.

“Yo sabía que no estaba bien de mi rodilla, mi mujer también me dijo: ‘Por algo pasan las cosas, si hubieras llegado a Barcelona y te hubieran hecho estudios te hubieran dicho no’”, agrega.

El Espanyol de Barcelona quería a Alexis Vega lesionado

El exjugador del Club Deportivo Guadalajara explicó que el Espanyol lo quería fichar a pesar de su lesión, incluso ofreciéndole operarlo en España, pero todo se vino abajo cuando el dueño del equipo se negó a contratarlo en su estado físico.

“Todavía cuando me lesiono, me hablaron al día siguiente, que me querían llevar a Barcelona, que allá me iban a operar, que iban a pagar la cláusula de rescisión con Chivas”, comentó.

Los Periquitos iban a pagar por su fichaje al Rebaño Sagrado, pues se harían con su carta gracias a la cláusula de rescisión.

“La última palabra la tenía el dueño. Yo estaba con la posibilidad de que me iban a llevar a Barcelona, de que me iban a operar allá y al final el dueño no quiso, ya estaba todo planeado para que llegara a Barcelona, pero el tema de la rodilla lo impidió”, aseveró.

Luego de que su fichaje con el Espanyol de Barcelona se vio frustrado, el atacante salió de Chivas con rumbo al Toluca, equipo en donde se formó como profesional y en donde ha tenido un segundo aire con su carrera.

“Yo sigo trabajando. El tema en Chivas los últimos seis meses ya no disfrutaba tanto, entraba de cambio 5 o 10 minutos, no estaba disfrutando tanto lo que hacía en la cancha y cuando llego a Toluca otra vez sentí ese alivio”, terminó.

