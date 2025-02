Mérida Open AKRON 2025: María Sakkari, la tenista griega que tiene una conexión especial con México

María Sakkari es una de las jugadoras favoritas de la afición mexicana. La tenista griega no sabe bien por qué empezó esta conexión, aunque se dice contenta por tener un vínculo especial en un país que no es el suyo, pero en el que se siente amada y cómoda como si fuera su hogar, en especial previo a su debut en el Mérida Open AKRON 2025.

“No sé cómo comenzó este vínculo especial, pero sucedió y estoy muy feliz por eso. Siento el amor en todos lados a donde voy, lo cual es increíble, y simplemente siento que soy muy afortunada en mi vida por poder ir a un país extranjero y sentir este amor”, comentó María Sakkari en exclusiva con La Razón en las instalaciones del Yucatán Country Club.

La jugadora helénica se siente arropada en México como lo está en su “hogar”, por lo que va a tratar “de hacer que todos estén orgullosos y felices, y quedarme aquí tanto tiempo como pueda”.

▶ #Video | María Sakkari habla en exclusiva para La Razón sobre jugar en México: ”Desafortunadamente me perdí unos meses atrás Guadalajara debido a mi lesión. Estaba muy, muy triste de no poder venir. Pero es increíble volver a jugar ante la afición mexicana. Estoy muy… pic.twitter.com/K3lwCBMph4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 24, 2025

La nacida en Atenas, ex 3 del ranking mundial, es de las consentida de la afición, no solo del Mérida Open, pues en cada parte de México que se para se gana el corazón de la afición, al punto que es normal escuchar el grito en las gradas de: “¡Sakkari, hermana, ya eres mexicana!”.

Sobre esta expresión dijo: “Me hace sentir muy bien, sabes, es solo como dije, soy muy afortunada de ser amada en un país del que no soy originaria. No hablo el idioma ni nada, es solo que le agrado a la gente en Guadalajara y en México, me encanta pasar tiempo aquí y me encanta estar aquí”.

María Sakkari debuta en el Mérida Open AKRON ante Zeynep Sonmez

María Sakkari, actualmente en el puesto 30 del listado de la WTA, ha sabido aprovechar su conexión con el país pues en 2023 ganó su primer torneo 1000, en el Guadalajara Open venciendo a la estadounidense Caroline Dolehide. Sin embargo, por sus constantes lesiones no pudo participar en suelo tapatío en 2024.

María Sakkari avanza a las semifinales del AKRON WTA Finals. ı Foto: larazondemexico

“Desafortunadamente, me perdí unos meses atrás Guadalajara debido a mi lesión. Estaba muy, muy triste de no poder venir. Pero es increíble volver a jugar ante la afición mexicana. Estoy muy emocionada de que esto suceda y de volver a sentir la energía”, compartió.

La rival de Sakkari en primera ronda es nada menos que Zeynep Sonmez, la actual campeona del Mérida Open, aunque esa edición, la de noviembre de 2024, fue un torneo 250 WTA y este año es 500.

“Estoy jugando bien, cada partido es mejor, mi nivel está mejorando. Estoy muy feliz de que pueda jugar a este nivel nuevamente y solo estoy emocionada por el partido, no estoy pensando en la oponente o nada”, dijo sobre su duelo en las instalaciones del Yucatán Country Club.

