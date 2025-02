Mérida Open AKRON 2025: Renata Zarazúa revela el motivo que la alejó de singles

Durante una actividad en el Mérida Open AKRON 2025, la tenista mexicana Renata Zarazúa reveló lo que la llevó a alejarse del cuadro principal del torneo, aunque comentó estará en el certamen en la modalidad de dobles

“Sí, la verdad no estaba preparada para estar en singles, pero lo voy a dar todo en dobles”, comentó Zarazúa luego del Kids Day. La originaria de la Ciudad de México compartió que el pesado calendario de torneos la ha lastimado, en especial las superficies duras.

“Ha sido poco complicado en el aspecto de lesiones, pero en resultados empecé bien, en Doha y Dubai no me fue tan bien, pero espero que eso no afecte al resto de la temporada”, dijo con sinceridad la tenista nacional.

Para Renata Zarazúa lo primordial es cuidar de su salud, razón por la que se alejó del certamen en singles, ya que es más demandante, pero en dobles espera poder estar al 100 por ciento y estar recuperada muy pronto.

“Primero es mi salud, he jugado muchos partidos, más en cancha dura y eso fue lo que me ha lastimado un poco las rodilla, así que voy a tratar recuperarme bien de eso porque si no estás al 100 por ciento en este nivel es muy difícil”, reveló.

Por último, la raqueta tricolor compartió su sentir al estar en el Mérida Open AKRON, en donde jugará dobles al lado de María Lourdes Carlé. La pareja debuta el martes 25 de febrero ante la dupla conformada por Sabrina Santamaria y Tang Qianhui.

"Hace muchos años yo también era uno de ustedes. Las ganas, la disciplina, el esfuerzo y disfrutar cada día del tenis me ayudó a estar aquí", el inspirador mensaje de Renata Zarazúa a los niños en el Mérida Open AKRON



February 23, 2025

“Muy bien, muy contenta de estar aquí en México, con todos estos niñitos”, comentó. “Hace muchos años yo también era uno de ustedes. Las ganas, la disciplina, el esfuerzo y disfrutar cada día del tenis me ayudó a estar aquí”.

El Mérida Open AKRON se realiza del 24 de febrero al 2 de marzo en las canchas duras del Yucatán Country Club. Este año es la primera vez que el certamen yucateco tiene categoría 500 de la WTA.

