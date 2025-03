Pumas UNAM: ¿Por qué Efraín Juárez no quería regresar a México y quién lo convenció?

Diego Chávez

El estratega mexicano, Efraín Juárez, fue presentado como nuevo director técnico de Pumas. Entre lágrimas, el exlateral mostró su felicidad en su regreso a la Cantera y al equipo que lo formó y lo vio crecer como futbolista profesional.

“No soy de que se me quiebre la voz, pero la verdad que tu casa es casa siempre. Es una casa, no me siento ajeno, cosas que no pasan cuando vas a otro lugar. Al final, tienes que entender y cuidarte la espalda. Estoy en un lugar que sé que quieren lo mejor de mí y yo de ellos” expresó el nuevo estratega del conjunto auriazul.

Juárez estuvo acompañado de sus padres y su hermana en su regreso a lo que él llama “casa”, aunque también habló sobre la poca intención que tenía de regresar a su país, México.

“Yo no tenía mucha intención de regresar a México. No porque lo menosprecie ni al contrario, sino que tenía muchas ganas de seguir fuera, en Sudamérica o Europa. Tuve la oportunidad de platicar con clubes que se interesaron en México y no me sentía convencido”, dijo el estratega.

Efraín Juárez buscará el campeonato con Pumas

Aunque, confesó Efraín Juárez que más del 50% de esta decisión es gracias a sus padres, que querían que su hijo volvería a México y que regresará al club que le dio la oportunidad como futbolista profesional.

“Cuando hablo con mis padres de que había la oportunidad de venir a Pumas, parte de la decisión de que esté aquí es parte de ellos, de que su hijo regresara al club. Es un sueño regresar a casa y que mis padres, que batallaron tanto por mí, mis hermanos, mi mujer que está a 12 mil kilómetros con mis hijos, ellos me impulsaron a tomar esta decisión”, declaró Juárez en su regreso al Pedregal.

Pumas marcha en la posición 12 del Clausura 2025 con 11 unidades. Efraín Juárez afirmó que tanto él como los jugadores deben de aprovechar la actualidad de la Liga MX que para la fase final, aunque logren sumar 22 puntos pueden pelear por ser campeones, gracias al Play-In.

“Tenemos que aprovecharlo también, porque si no hay ninguna situación tenemos que jugar para ser ofensivos, para ir a ganar, también hay que sacarle provecho. Hoy con el Play In tienes una oportunidad más. Antes el 8vo calificaba con 26 o 27 puntos, hoy con 22 puedes ser campeón” opinó el técnico mexicano.

¡Pareciera que te fuiste ayer, han pasado varios años y no podíamos estar más emocionados por mostrarte cómo está tu casa, hoy en día! 🏠



El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y Efraín Juárez, recorrieron las instalaciones de Cantera y CU, dándole así…

Mejía Barón triste por la salida de Lema, pero con esperanzas con Efraín

Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas, declaró que le dolió la salida de Gustavo Lema, pero la llegada de Efraín Juárez le renueva sus esperanzas en el club universitario.

“Se fue un grupo profesional comandado por el señor Lema, para mí fue doloroso y un sentimiento no grato. Hoy que llega Efraín Juárez con su cuerpo técnico da esperanzas. Me sentí identificado por el entrenamiento de Efraín. Me gustó mucho. Yo tenía ideas elementales como técnico. Hoy lo vi en el entrenamiento y me emocioné muchísimo en corroborar que la esperanza en mí crece mucho con él aquí” manifestó el vicepresidente de los Pumas.