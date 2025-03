“La papeleta se cumplió con llegar a la final”, Javier Aguirre tras victoria de México sobre Canadá

Foto: Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

México venció a Canadá en las semifinales de la Concacaf Nations League y se colocan en la final del torneo continental. Tras la victoria del Tricolor, Javier Aguirre habló sobre su decisión de ocupar un doble punta al ataque.

“Les pregunte si algún vez habían jugado juntos y no lo entrenamos, y cuando pasa al Milan es cuando me pongo a pensar como acomodarlos y al final me decanté”, expresó el técnico de México.

De igual manera, el Vasco Aguirre habló sobre el difícil partido que afrontaron ante Canadá y que por momentos del encuentro sufrieron por la presión de su contrincante.

“No fue el partido perfecto y ellos tuvieron un par de ocasiones por culpa nuestra y estuvimos muy bien, pero no perfecto y no quiero quitarle méritos a Canadá y cuando yo pensé que se agotaban metieron gente fresca y nos apretaron”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

¿Por qué se decidió ir con Santiago y Raúl? 🤔



🗣 Javier Aguirre habla sobre sus delanteros 🇲🇽⚽ pic.twitter.com/af0njCg14s — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 21, 2025

“Contento por la oportunidad que nos dio el Vasco”, Raúl Jiménez

Raúl Jiménez fue la figura del partido al anotar dos goles para darle la victoria a México y conseguir el pase a la final de la Concacaf Nations League.

El ariete mexicano habló sobre el planteamiento de Javier Aguirre metiéndolo junto a Santiago Gimenez para enfrentar a Canadá.

“Sabe que estamos en buen momento y le salió bien. Con dos delanteros tienes más preocupada a la defensa. No tuvimos muchas ocasiones de gol, pero cuando nos asociamos hicimos buen partido”, expresó el futbolista del Fulham de Inglaterra.

De igual manera, comentó sobre el rival que tendrán en la final, Panamá, que venció a Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Sabemos que será un rival difícil, primer rival que logra vencer a Estados Unidos en esta Nations League y si jugamos como lo hicimos hoy y tenemos la confianza conseguiremos el objetivo”, declaró Raúl Jiménez.

🚨🇲🇽 EL GOLAZO DE RAUL JIMENEZ DE TIRO LIBRE PARA EL 2-0 ANTE CANADA! 🤯🔥



pic.twitter.com/vEf2YcP8Le — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 21, 2025

¿Cuándo es la final de la Nations League?

La gran final de la Concacaf Nations League será entre la Selección Mexicana y el equipo de Panamá, el partido está programado para el domingo 23 de marzo.

El SoFi Stadium es el recinto encargado de recibir el partido por el título del torneo continental, en donde ambas escuadras buscarán levantar por primera vez el trofeo de la competición.

El balón rodará en Los Ángeles, California, en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y dos horas más tarde conoceremos al nuevo campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf.