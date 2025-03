Puerto Vallarta Open 2025: Christina McHale y Hanna Chang son campeonas en el torneo de dobles

Christina McHale y Hanna Chang se coronaron en la final de dobles del Puerto Vallarta Open tras vencer a la dupla conformada por la australiana Maya Joint y la japonesa Ena Shibahara por parciales de 6-2, 6-2 y 10-7.

Este torneo 125 de la WTA significó la primera ocasión en la que McHale y Chang juegan juntas y lograron coronarse tras una hora y 13 minutos de juego. El primer set fue manejado completamente por Joint y Shibahara, quienes únicamente dejaron ganar dos juegos a sus contrincantes y quedarse con los otros seis.

En la segunda manga, Chang y McHale lograron venir de atrás y empatar el encuentro a un set por bando para jugar un tercer capítulo y decidir a las campeonas en un super tie-break, donde consiguieron el campeonato.

Para Christina McHale este partido por el título significó su quinta final en su carrera, todas con pareja distinta, de los cuales ha ganado dos en Hobart y Tianjin 2016 y perdió dos, en Cleveland 2021 y Hiroshima 2019.

Por su parte, Hanna Chang no es una experta de esta modalidad, sin embargo, ya ganó un título en el torneo ITF de Veracruz el año pasado y una más en el Puerto Vallarta Open 2025.

“Me parece como un sueño, no esperaba esto, estoy divirtiéndome mucho en la cancha, especialmente con Hanna, ella es una amiga de hace muchos años y eso me ayudó hoy. Siempre me ha encantado jugar en México, fue divertido jugar enfrente de un público así, una de las razones por las que volví a competir fue porque quería sentir de nuevo esa sensación de una batalla frente a personas”, comentó la campeona Christina McHale.

En el tercer capítulo, el dúo de las estadounidenses logró ponerse en ventaja por cuatro puntos a cero, pero el título no llegaría así de fácil, ya que, la dupla de la australiana y la japonesa logró poner tablas el marcador y generar emoción en la grada de la cancha principal. Un out, tras un rally intenso, fue lo que puso cifras definitivas en el marcador y le entregó el título a Christina McHale y Hanna Chang.

McHale había anunciado su retiro en 2022, pero su alma de tenista no dejó que abandonará así de sencillo las canchas. Desde que volvió a las pistas había disputado sólo torneos de la ITF en esta modalidad, ganando el W15 de Montreal hace un par de semanas, con la canadiense Raphaelle Lacasse, proclamarse campeona en el Puerto Vallarta Open representó el primer trofeo para la estadounidense en el tour desde 2016.

“Hicimos un buen trabajo, nos mantuvimos enfocadas en lo que estábamos haciendo y eso nos recompensó. El público nos dio energía para seguir, fue una parte importante”, expresó Hanna Chang.