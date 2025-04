Giorgos Giakoumakis vive sus últimos días en Cruz Azul; podría jugar con Lionel Messi

La llegada de Giorgos Giakoumakis al Cruz Azul fue uno de los fichajes más esperados por la afición celeste, esto por lo que el delantero griego había demostrado en el Atlante United, lamentablemente, el inicio del Clausura 2025 no ha sido el esperado por Cruz Azul y la directiva ya busca su salida.

Con información de Adrián Esparza, algunos equipos de la Major League Soccer están buscando hacerse de los servicios de Giakoumakis para la próxima temporada y los altos mandos del club Cementero no descartan la opción de negociar con ellos.

“Giakoumakis sí va a estar, puede jugar. Me chismearon por ahí que hay interés de equipos de la MLS por Giakoumakis y que no se ve con malos ojos. No ha funcionado, el 40 por ciento de sus partidos en Cruz Azul se los ha perdido por lesión”, informó el periodista deportivo.

El problema que arrastra el nacido en Heraklion, Grecia, desde su llegada a la Liga MX han sido las lesiones, factor por el cuál no ha afianzado el puesto titular en el equipo de la Noria, el cuál le pertenece al mexicano Ángel Sepulveda.

LA MÁQUINA JUEGA HOY



Enfrentamos a Pumas en el Cuauhtémoc.



21:10

🎟️ https://t.co/odY0lHu5py



¡Nos vemos en el estadio!

¿Cuáles son los numeros de Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul?

Giorgos Giakoumakis llegó a Cruz Azul como refuerzo de cara al Apertura 2024 procedente del Atlante United de la MLS por la cantidad de 10 millones de dólares.

Desde su arribó, el delantero de nacionalidad griega, ha disputado 31 partidos con la camiseta de los Cementeros, consiguiendo la marca de nueve goles y ocho asistencias.

Su salida del equipo capitalino parece inminente y esto le podría venir bien a Cruz Azul ya que liberarían una plaza de NFM (No Formado en México), para así buscar otro futbolista extranjero que sea del agrado de Vicente Sánchez.

🚨Giorgios Giakoumakis es nuevo refuerzo de Cruz Azul: Atlanta United aceptó la oferta de 10 millones de dólares.

*️⃣Los clubes ya cruzan documentación. Su contrato será hasta junio de 2028. #TratoHecho. ⤵️https://t.co/mihpVRRjcV pic.twitter.com/vjhLP1wYFv — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 6, 2024

Cruz Azul busca revertir la historia ante el América

Este próximo martes 8 de abril se jugarán los partidos de vuelta correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en donde el Cruz Azul busca eliminar al Club América.

El equipo de Vicente Sánchez peleará por revertir la historia y terminar con la hegemonía que los de Coapa tienen sobre ellos, ya que en las últimas siete eliminatorias que han enfrentado a estas dos escuadras, todas se las ha llevado el equipo azulcrema.

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario en donde los Cementeros recibirán a los pupilos de André Jardine para luchar por el boleto que ponga a uno de los dos equipos en la antesala de la gran final.

