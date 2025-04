Dos oros y cuatro platas, cierre de México en Mundial de Clavados

El último día de competencias en el Mundial de Clavados 2025 celebrado en Guadalajara dejó muchas emociones y grandes historias para el público mexicano, pues pudieron observar el oro de Osmar Olvera y Juan Celaya en el trampolín de 3 metros sincronizado, la cuarta plata para la delegación mexicana de la mano de Gaby Agúndez y Ale Estudillo en la plataforma de 10 metros sincronizados, y todo cerró con el metal dorado de Randal Willars en la plataforma de 10 metros individual.

México logró seis preseas a lo largo del Mundial de Clavados (dos oros y cuatro platas), además de las parejas ya mencionadas, el sábado pasado Juan Celaya ganó la plata en la competencia de los 3 metros varonil individual, Randal Willars y Kevin Berlín también se adjudicaron el segundo lugar en la plataforma sincronizada de los 10 metros y las gemelas Lía y Mía Cueva sumaron una presea histórica al ganar a los 14 años el metal plateado en el trampolín sincronizado de 3 metros.

Alejandra Orozco le pone su medalla a Gaby Agúndez y Ale Estudillo, ayer. Fotos|Meztli Aguilar y Conade

"Estaba muy nervioso, yo no soy de estar viendo el tablero, prefiero concentrarme, estar en mi centro y hacer lo que me toca.

“Estoy muy contento de estar aquí y de escuchar a mi gente. Lamentablemente a París no pudieron ir, pero ahorita (ayer) están aquí y estoy muy emocionado de darles mi primera medalla de oro”, dijo el clavadista Juan Celaya.

Willars Y Berlín presumen su segundo lugar el sábado al término de la competencia. Fotos|Meztli Aguilar y Conade

Por su parte, el capitalino Osmar Olvera no pasó un buen inicio en el Mundial de Clavados 2025, luego de que no logró clasificar a la final de 3 metros trampolín individual, pero con lo conseguido ayer, sabe que debe de seguir trabajando.

“Son momentos únicos y estamos muy contentos por el oro que ganamos, ya nos tocaba y qué bueno que fue ante nuestra gente”, reconoció Osmar Olvera. Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo finalizaron en el segundo lugar con 316.62 puntos en 10 metros sincronizado.

Celaya recibe de Rommel Pacheco su presea de plata el sábado pasado Fotos|Meztli Aguilar y Conade

El Mundial de Clavados 2025 no era lo esperado para Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo, pues a lo largo de sus competencias no habían tenido buenas ejecuciones, pero en el último día de actividades lograron demostrar su enorme nivel y por qué quieren dejar el nombre de México en lo más alto.

Hay que recordar que en una competencia de tal magnitud es la primera ocasión que esta dupla salta junta, ya que Gabriela Agúndez era compañera de Alejandra Orozco, doble medallista olímpica y quien decidió retirarse de la plataforma al término de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Randal Willars muestra su oro del Mundial de Clavados, ayer, en Guadalajara. Fotos|Meztli Aguilar y Conade

“Fue algo espectacular. Ale (Orozco) y yo no tuvimos que aguantar mucho para no llorar. Al ver que ella nos entregaría las medallas sentí una emoción inigualable, ella es muy especial para mí”, recordó la paceña Gaby Agúndez.

Por su parte, Alejandra Estudillo no cabía de la emoción, su sonrisa era inmensa y su felicidad no cabía en todo el complejo acuático, por lo que agradeció a los aficionados y sus familiares.

Las gemelas Cueva en una de sus ejecuciones el sábado para ganar la plata. Fotos|Meztli Aguilar y Conade

“No me la puedo creer. No me puede creer que gane una medalla a lado de Gaby (Agúndez) a quien siempre he admirado y que nos la entregara Ale (Orozco). La verdad es mucha la emoción que tenga y juntas vamos a trabajar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, añadió Estudillo.

Randal Williars puso la cereza en el pastel en el cierre del evento con su presea dorada en la plataforma de 10 metros, con 547.70 puntos, quedando arriba de los chinos Zifeng Zhu (468.65 puntos) y Zilong Cheng, cuya puntuación fue de 463.80.