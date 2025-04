Santiago Baños asegura que no vale la pena hablar del Mundial de Clubes; ¿América ya no va?

En conferencia de prensa el presidente del América, Santiago Baños, habló sobre los rumores que hay acerca de la participación de las Águilas en el Mundial de Clubes, pues se ha comentado que el cuadro azulcrema tomaría el lugar del León.

Baños dijo que el América “no ha recibido ni tenemos nada de información al respecto", además que se han mentido fuera de la polémica y que no saben nada de un posible partido entre las Águilas y el LAFC.

“La verdad es que nosotros nos hemos mantenido al margen desde antes de que sucediera la información de la FIFA. Todos los medios ponían al América como un candidato, pero nosotros, la verdad, tenemos que enfocarnos en terminar bien el torneo y buscar el tetracampeonato”, comentó.

América se mantiene ajeno al Mundial de Clubes 2025

Santiago Baños dejo en claro que la situación del Mundial de Clubes es entre la FIFA, el TAS y el León, además que no puede hablar más porque todo sería sobre supuestos.

Seguimos con las prácticas. ⚽️🦅 pic.twitter.com/ED3nGlBVFe — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2025

“Es un tema del León, de la FIFA y el TAS, esa es la bronca que tienen ellos. Y nosotros seguimos trabajando y no estamos enterados ni le estamos poniendo atención en este momento porque son puras suposiciones, ¿no? Entonces, hoy por hoy te puedo decir que no sabemos nada al respecto", indicó.

El directivo del América reiteró que el tema no depende de la FIFA, que ya emitió su postura, además que la situación por la que están castigando al León es porque viola al reglamento y solo falta que el TAS emita su decisión, además que las Águilas se concentran en la Liga MX.

Por la tarde en el Nido de Coapa. 🦅 pic.twitter.com/1I24x5yjKT — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2025

“Nosotros no estamos ni podemos darnos el lujo de estar pensando en un Mundial de Clubes y en la resolución del TAS cuando en dos días tenemos un compromiso muy importante en la liga, el cual queremos salir adelante. Y luego un partido muy complicado de visita con Monterrey. Nuestra prioridad es eso hoy en día, y recuperar a los jugadores lastimados”, explica.

Para terminar, Santiago Baños dijo que si en el futuro algo llega a pasar, el Club América informará a la afición lo que suceda, sumado a que hay muchos rumores y muchas versiones sobre la posible participación del club de Coapa en el Mundial de Clubes 2025.

“Hoy es una especulación, y aparte hay muchas versiones: que si nosotros por el ranking, que si hay un partido, que si el Alajuelense, porque no es el tercer equipo de México. Entonces, son muchos comentarios y demás que, la verdad, no vale la pena, porque no hay nada oficial de ningún lado”, termina.

