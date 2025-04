Carlos Hermosillo relata que el papá de Laura Flores lo amenazó con pistola y ella le fue infiel (VIDEO)

Uno de los romances más populares en la década de los 80 fue el que sostuvieron el exfutbolista Carlos Hermosillo y la actriz y cantante Laura Flores, cuyo padre amenazó al exgoleador con una pistola.

Fue el propio exdelantero del Cruz Azul el que reveló dicha situación en el podcast Bolita X Favor, donde también dio a conocer que la conductora de televisión le fue infiel.

Carlos Hermosillo contó que el papá de Laura Flores lo amenazó con la pistola después de que la madre de él le habló para reclamarle porque ambos se habían ido juntos de viaje a Nueva York, sin estar casados. Fue uno de los hermanos de la actriz el que alertó al deportista del enojo de su padre.

“Nos fuimos a un viaje a Nueva York. En esa época era como un pecado para nuestros papás que viajáramos juntos sin estar casados. Mi mamá le habló por teléfono a su papá y le dijo ‘¿Cómo puede ser que su hija esté viajando a Nueva York con mi hijo?’ Llego de viaje, me llevo a Laura a su casa y cuando voy llegando salen los hermanos corriendo y uno de ellos me dijo ‘vete porque mi papá viene con la pistola. Le habló tu mamá y le dijo esto’, y me fui", narró el Grandote de Cerro Azul.

La segunda amenaza del papá de Laura Flores a Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo contó que días después de aquella situación fue a casa de Laura Flores para platicar con su papá, quien no dejó de ser hostil con el exfutbolista y lo volvió a amenazar con una pistola.

“Señor, quiero hablar con usted. ¿Cuál es el tema? Y me recibió con una pistola y una bala en la mesa y me dijo ‘esto es lo que vales tú’ y le dije ‘usted puede pensar lo que quiera, pero yo quiero a su hija y me quiero casar con ella’. Me dijo ‘¿Y mi hija sabe eso?‘, le dije ‘Sí‘. Bajó Laura, le di un anillo que compré en Londres", rememoró el actual analista en Fox Sports.

El Grandote de Cerro Azul recordó que Laura Flores le dio una carta, pero le pidió de favor que no la abriera hasta que llegara a La Malinche, donde la Selección Nacional hizo pretemporada previo al Mundial de 1986.

Carlos Hermosillo nos cuenta como Laura Flores le fue infiel y después la despreció 😯 pero la sigue queriendo 🤗 @ElNuevoOficial @lacornetafm @EVIDEGARAY @jrsestaca pic.twitter.com/0FgQS9I3XJ — dintegraloficial (@luizinhito) April 13, 2025

“Cuando nos fuimos de pretemporada a La Malinche, Laura me dice ‘Toma esta carta, no la leas hasta que llegues a La Malinche‘. Yo le dije ‘Sí, mi amor, no te preocupes’”, narró.

Carlos Hermosillo niega que le haya pedido a Laura Flores que dejara su trabajo

Carlos Hermosillo recordó que en esa época se percató de la cercanía entre Laura Flores y Sergio Fachelli, el cantautor uruguayo con el que la actriz se caso en 1986. Sin embargo, el exgoleador negó que le hubiera pedido a la cantante que dejara de trabajar.

“Para esto ella estaba haciendo un disco con Kiko Campos y aparecía Fachelli ahí, yo lo veía. Reconozco que era celoso, pero nunca le dije que dejara de trabajar”, aseveró el máximo anotador en la historia de Cruz Azul.

Carlos Hermosillo recordó que cuando abrió la carta de Laura Flores en La Malinche se enteró de que ella terminó con la relación, y que todos los días de aquella pretemporada fueron muy dolorosos para él.

“Cuando llego a La Malinche abro la carta y me estaban terminando por carta. Yo estaba perdido de amor, perdido de llorar todos los días de la pretemporada y al día siguiente Luis Flores abrió el periódico en la sección de espectáculos y decía ‘Laura Flores y Sergio Fachelli vistos en el aeropuerto juntos’”, concluyó el Grandote de Cerro Azul.

EVG