“Sacrifiqué el nacimiento de mis hijas por estar en este deporte”

Tan sólo han pasado cuatro meses desde que Penta Zero Miedo llegó a la WWE y ya es uno de los personajes más famosos de la empresa. Su carrera tiene más de 20 años y eso habla de una persona que jamás se dio por vencida para cumplir sus sueños y así nos los hizo saber en los micrófonos de La Razón.

En entrevista en una mesa redonda, Penta reconoció que es muy complicado dejar muchos temas personales por cumplir las metas y los sueños que cada ser humano se propone a lo largo de la vida, pero que gracias a jamás rendirse ha conseguido lo que actualmente vive y eso es pertenecer a la WWE y estar presente en Wrestlemania 41.

“Tengo 20 años picando piedra todos los días, luchando en las peores y en las mejores arenas de México, en todas las empresas independientes en Estados Unidos y son 20 años sacrificando muchas cosas para estar donde estoy y se dice fácil o aparenta ser fácil, pues la gente piensa que me hice popular al llegar y vender todos los productos, pero no fue nada fácil y sacrifiqué hasta el nacimiento de mis hijas por estar en este bello deporte y yo acepté estar y luchar para donde quiero llegar, que aún quiero llegar más lejos, pero ese proceso muchas veces se hace en solitario y obviamente cuentas con la familia, pero en la mayoría de las ocasiones estás en un hotel solo y no tienes ni qué comer y eso es lo que la gente no sabe y son 20 años de estar en este bello deporte y pasar de todo, pero ahora puedo voltear y entiendo todo lo que he pasado para llegar ahora a donde estoy que es WWE”, reconoció.

El luchador mexicano en varias de sus apariciones en WWE Fotos|Cortesía / WWE

Al ser cuestionado sobre qué decirle a ese niño interior que jamás se rindió y ahora cumple un gran sueño, manifestó que “tantos sueños he cumplido. El primero de ellos fue llegar a la WWE, el segundo, es estar en primer Wrestlemania en tan sólo cuatro meses que llevo en la empresa y ese niño que algún día soñó con lo que estamos viviendo sabe que dejó en buenas manos sus sueños y sabe que vamos a lograr todos y cada uno de ellos. Así como queremos seguir representando nuestra cultura, país y yo empecé representando mi municipio Ecatepec, luego México y no es porque yo lo diga, sino que la gente me ha dicho que represento a toda Latinoamérica”.

La llegada de su hermano Rey Fénix a las filas de la WWE también es un tema importante a lo largo de la carrera de Penta, pues siempre han caminado de la mano y pese a todas las adversidades que la vida les ha puesto, ellos saben que deben de seguir trabajando para un día poder hacer pareja dentro de la mejor empresa de lucha libre del mundo.

El luchador mexicano en varias de sus apariciones en WWE Fotos|Cortesía / WWE

“Me dio gusto que la WWE no lo pusiera conmigo, pues es importante que empiece a crear sus propias rivalidades, su camino y como todos sabemos él tiene un poco más de tiempo fuera que yo, pero él se debe de encarrilar y disfrutar en esta gran empresa y yo sé que en algún punto nos vamos a juntar y va a ser más especial; es mi opinión y creo que también la WWE y por eso tomaron esa decisión”, añadió.

Mucho se le ha comparado con Rey Mysterio, un ícono de la lucha libre, pero Penta tiene muy claras las diferencias y la carrera de cada uno, destacando que debe de aprenderle mucho a una leyenda como el originario de San Diego, pues es un ejemplo a seguir. “Nunca va a existir otro Rey Mysterio, todos los luchadores tendríamos que ser como él y yo no quiero ser el otro Rey Mysterio yo quiero ser el primer Penta en la WWE. Él lleva cinco décadas luchando y no puede existir una comparación y cada quien está haciendo cosas por separado y me encanta convivir con él y aprender de una persona tan experimentada”, destacó en la entrevista.

Por último, no quiso abundar mucho en el tema de por qué otros luchadores mexicanos no van a WWE o no triunfan allá, pues ante sus ojos él no es nadie para hablar de alguien más, ya que cada persona tiene claros sus objetivos y hasta dónde quiere llegar y qué quiere hacer.

“Es un poco complicado hablar en general de los luchadores en México, pues cada quien sabe a dónde quiere llegar. Actualmente hay muy buenos luchadores trabajando en alguna de las dos empresas más importantes de México y se sienten bien ahí o de independientes se sienten cómodos, pero yo sé a dónde quise llegar siempre y aunque no sabía cuánto tiempo me iba a tardar o cómo lo iba a lograr siempre estuvo dentro de mis metas llegar a WWE”, concluyó el oriundo de Ecatepec.

Lucha en Wrestlemania 41 │ Algunos logros de Penta ı Foto: La Razón