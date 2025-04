Lionel Messi revive rivalidad entre México y Argentina con despiadada declaración (VIDEO)

El veterano futbolista Lionel Messi fue tajante al asegurar que desconoce el motivo por el cuál comenzó una férrea rivalidad entre Argentina y México, al asegurar que el Tricolor no está al nivel de la Albiceleste para que se haya dado esa situación.

Poco más de dos años, después del duelo entre ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, La Pulga remarcó que en ningún momento ha sido irrespetuoso con México.

“En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, desde cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie, pero ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe, realmente. No existe una comparación entre Argentina y México”, declaró Lionel Messi en entrevista con Simplemente Futbol.

Fue precisamente el actual jugador del Inter el encargado de anotar el primero de los dos goles en aquel duelo en el que la Albiceleste se impuso 2-0 a la Selección Mexicana.

“Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente, estaba brava la gente”, remarcó acerca de su efusivo festejo el rosarino.

Lionel Messi reconoce la pasión de la afición mexicana

Lionel Messi reconoció que el partido contra México fue en el que sintió más presión de parte de la afición rival de todos los cotejos que Argentina disputó en Qatar 2022.

“Pero sí que estaba brava la cancha, México lleva gente a todos lados, a todos los Mundiales, a todas las competiciones. No sé si se sentían más mexicanos que argentinos, pero estaba muy parejo”, recordó al respecto el futbolista de 37 años de edad.

Enzo Fernández fue el autor de la otra anotación con la que Argentina doblegó 2-0 al Tricolor en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de Qatar 2022.

Lionel Messi y su historial contra México

Lionel Messi ha enfrentado a México en Copas del Mundo, Copa América y en partidos amistosos, siempre con saldo positivo, pues no sabe lo que es caer ante el Tricolor.

El exjugador del Barcelona registra cinco victorias y un empate ante la Selección Mexicana, a la que le ha marcado cuatro anotaciones, pues también le hizo gol en las semifinales de la Copa América Venezuela 2007 y en unos amistosos en el 2008 y en el 2015 que culminaron 4-1 y 2-2, de manera respectiva.

EVG