Tigres vs Cruz Azul: ¿Dónde VER y a qué hora GRATIS y online la semifinal de ida de la Concachampions 2025?

El Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, recibe el primer episodio de la llave de semifinales de la Concachampions que enfrenta a los Tigres y Cruz Azul, que se enfrentan este miércoles 23 de abril.

La Concacaf Champions Cup entra en su recta final y busca a sus finalistas, con un equipo mexicano asegurado en la pelea por el título y que se enfrentará a un club de la MLS, ya que la otra semifinal emparejó al Inter Miami ante el Vancouver Whitecaps.

Cruz Azul se mete a la cancha de los Tigres luego de eliminar en cuartos de final de manera contundente al máximo favorito América, mientras que el conjunto de la UANL dio cuenta del LA Galaxy.

LLEGAMOS A MONTERREY 💙🚂 pic.twitter.com/Ce4SS1LjWz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 22, 2025

¿Dónde ver el Tigres vs Cruz Azul de la Concachampions?

El partido entre Tigres y Cruz Azul, semifinal de ida de la Concachampions, arranca este miércoles 23 de abril a las 20:00 horas y lo podrás ver por la señal de tele abierta de TV Azteca en Canal 7, además de Tubi.

Posibles alineaciones del Tigres vs Cruz Azul

Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Joaquim, Rómulo Zwarg, José Purata, Diego Lainez, Uriel Antuna, Rafael Carioca, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier, Ignacio Rivero, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Jesús Orozco, Carlos Rotondi, Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz

¡Mañana jugamos la Ida de las Semis de @TheChampions! 🔥



🆚 Tigres

🏟️ Universitario

⏰ 20:00#AzulDePorVida pic.twitter.com/91ZiL2Rm6e — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 22, 2025

Cruz Azul sufriría una terrible baja ante Tigres

A horas del partido de semifinales entre Cruz Azul y Tigres, se informó que el defensor central Willer Ditta sufrió un accidente de carro, aunque por fortuna medios nacionales señalan que el colombiano se encuentra bien.

Los informes indican que el incidente no tuvo mayores percances más que daños materiales, además que el futbolista no se encontraba bajo efectos de alguna sustancia, pero no podrá jugar en la Liga MX.

Por el momento Willer Ditta sí puede ser tomado en cuenta para estar en la cancha ante los Tigres de la UNAL en la semifinal de ida de la Concachampions, pero no así en el inicio de la Liguilla de la Liga MX, pues está suspendido por acumulación de tarjetas.

aar