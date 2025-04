‘Canelo’ Álvarez y el nuevo e impensable apodo que le pusieron previo a su pelea contra William Scull

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue bautizado con un nuevo apodo en la víspera de su pelea del 3 de mayo contra el cubano William Scull en Arabia Saudita.

El increíble sobrenombre para el pugilista mexicano viene desde el otro lado del mundo, pues fue en el Reino Unido donde ahora se refieren a él como ‘Brit Basher’, que en español significa Agresor de Británicos.

Según información del periódico The Sun, este nuevo apodo con el que los británicos apodaron al ‘Canelo’ se debe al dominio que Saúl Álvarez ha ejercido contra boxeadores de nacionalidad inglesa a lo largo de su carrera.

En 20 años de trayectoria, el ‘Canelo’ Álvarez ha enfrentado a ocho púgiles de origen británico y en todos esos combates terminó con los brazos en alto.

El nuevo sobrenombre del oriundo de Guadalajara ocurrió durante una entrevista que el mexicano precisamente brindó al prestigioso diario.

La reacción del ‘Canelo’ Álvarez ante su nuevo apodo

Sabedor de su buena racha contra boxeadores británicos, el ‘Canelo’ Álvarez advirtió que seguirá siendo el dolor de cabeza de los pugilistas ingleses.

“Lamento decirlo, pero ¡lo seguiré haciendo si alguien me paga! No sé a quién ni a qué luchador me voy a enfrentar, pero siempre sueño en mi carrera con pelear en el Reino Unido", enfatizó el mexicano, al tiempo que señaló su deseo de tener una pelea en dicho lugar.

“Sin duda, para mí sería una locura ir allí y pelear delante de todos. Me gusta mucho”, agregó el ‘Canelo’ Álvarez acerca de su intención de subirse al ring en territorio británico en algún momento de su carrera.

¿Cuál fue el último británico al que enfrentó el ‘Canelo’ Álvarez?

El primer boxeador británico al que el ‘Canelo’ Álvarez se midió arriba del ring fue Matthew Hatton, a quien venció por decisión unánime el 5 de marzo del 2011 en el Honda Center de Anaheim, California.

El último pugilista de Gran Bretaña al que Álvarez Barragán ha enfrentado hasta el momento es John Ryder, a quien derrotó por decisión unánime en el Estadio AKRON de Guadalajara el 6 de mayo del 2023.

El pleito contra William Scull será el primero para el ‘Canelo’ Álvarez en el 2025. En su más reciente pelea superó al puertorriqueño Edgar Berlanga, por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

EVG