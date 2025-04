Canelo Álvarez pone triste a la afición mexicana con declaraciones que sacuden al mundo del boxeo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez es una de las figuras más grandes del deporte mundial, rostro de su disciplina y campeón unificado de la división de las 168 libras, quien realizó declaraciones que hicieron vibrar al boxeo, pues adelantó la fecha de su retiro.

En charla para TMZ, el Canelo Álvarez, rey del CMB, AMB y OMB de peso supermediano, comentó que se encuentra disfrutando del deporte, sin embargo, ya sabe que colgará los guantes cuando tenga 38 años, o cuando sienta que ya dio lo necesario.

“Sigo disfrutando del boxeo. Por eso estoy aquí, pero si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Aun así no pienso en ganar una cantidad específica de dinero y luego retirarme. Voy a hacer lo mío, y entonces, a los 37 o 38 años, será el momento de retirarme”, dijo el nacido en Guadalajara.

Canelo debutó como profesional a los 15 años de edad y actualmente con 34 es la cara del deporte, además que ha conseguido multiples campeonatos mundiales en diferentes categorías de peso, empezando en superwelter y llegando hasta semipesado.

“En el boxeo ya lo he logrado todo. He peleado contra todos. He peleado contra los mejores. He ganado muchos títulos en diferentes categorías de peso”, aseguró Saúl Álvarez.

Canelo Álvarez se prepara para su próxima pelea en suelo árabe

Saúl Canelo Álvarez y William Scull se enfrentarán en Arabia Saudita el próximo 3 de mayo por el campeonato mundial indiscutido del peso supermedio, con el mexicano como rey de tres de las cuatro organizaciones más importantes del boxeo.

Saúl Álvarez era campeón indiscutido, pero la FIB lo despojó de su título porque en su combate anterior no quiso pelear precisamente ante Scull, quien era el retador mandatorio de esta organización y ahora es el campeón.

William Scull Yero es un boxeador de origen cubano de 32 años, apodado El Indomable, el peleador vive en Argentina desde hace años. Su récord profesional es perfecto, pues de 23 combates realizados los ha ganado todos, aunque no es noqueador, ya que su porcentaje es de 39.13%, lo que significa que solo tiene 9 victorias por la vía del cloroformo.

La pelea ante Scull será una de cuatro que tendrá el Canelo Álvarez con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, quien está promoviendo demasiado el boxeo, llevando carteleras a Medio Oriente y organizando combates como Tyson Fury vs Oleksandr Usyk y Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol.

