León se queda sin Mundial; “el honor jamás se toca”

Luego de semanas de incertidumbre, lo que era un secreto a voces se confirmó, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respaldó la decisión de la FIFA y se hizo inapelable la decisión que deja al León fuera del Mundial de Clubes 2025.

“El dinero va y viene, el tiempo se recupera, el futbolista sigue luchando y el aficionado jamás abandona, pero el honor, ése no se toca”, escribió el León en un comunicado de prensa.

Aunque ganaron su pase en la cancha, la multipropiedad le jugó en contra a La Fiera, pues al formar parte de Grupo Pachuca no podrá asistir al torneo que se realiza este verano en Estados Unidos, debido a que el Club Pachuca también estará en el certamen.

La FIFA hizo de conocimiento público que el León quedó fuera del Mundial de Clubes al violar el reglamento de competencia, por incumplir un apartado que habla de la multipropiedad, y ahora su lugar será ocupado por el América o el LAFC, que se medirán en un partido para obtener la plaza abierta.

Mediante un comunicado, la FIFA y el TAS anunciaron la escalificación definitiva de los Panzas Verdes del Mundial de Clubes 2025.

“El Comité de Apelaciones de la FIFA decidió en marzo de 2025 que Pachuca y el Club León infringieron el Reglamento de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 (Art. 10.1) en lo relativo a la multipropiedad de clubes. Debido a esta infracción, el secretario general de la FIFA decidió excluir al Club León de la competencia”, dice el comunicado.

Pachuca y Club León presentaron apelaciones con el objetivo de anular la decisión del Comité de Apelaciones de la FIFA y declarar que los clubes cumplen con los requisitos de elegibilidad para la Copa Mundial de Clubes. El cuadro esmeralda presentó una apelación adicional contra la decisión del secretario general de la FIFA para ser reincorporado a la competencia.

En una primera instancia, el Grupo Pachuca alegó y pidió que se revisara la decisión de la FIFA, por lo que el TAS ingresó al problema, pero las cosas no salieron en favor del equipo mexicano.

Otra de las grandes controversias es el futuro de James Rodríguez, pues el mediocampista colombiano vino para jugar y darle un salto de calidad al León en el Mundial de Clubes; sin embargo, con esta noticia el sudamericano podría salir antes de la entidad leonesa.

Aunque llegó al inicio del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX y con contrato por un año, Rodríguez podría irse mucho antes, pues al no tener la vitrina internacional no habría más motivos para seguir vistiendo la casaca de La Fiera, aunque se espera juegue la Liguilla.

La decisión del TAS no sólo fue de interés para el León, pues el América y el LAFC estuvieron muy atentos a esta resolución, pues poco después se anunció que uno de ellos tomará el lugar de los Panzas Verdes en el Mundial de Clubes y quedará emparejado en el Grupo D al lado del Chelsea, Flamengo y Tunis.

“La FIFA nos notificó luego de la resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, por sus siglas en inglés), que ha determinado que el lugar disponible para el Mundial de Clubes 2025 se definirá en un partido de eliminación entre el Club América y Los Ángeles FC. Esto se deriva dado que somos el club mejor situado en la clasificación”, dijo el América.