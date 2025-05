Afición de Cruz Azul le pone extraño apodo a Vicente Sánchez y las burlas no se hacen esperar

En lo personal, no me gusta nada como juega La Máquina de Vicente Sánchez, considero que no es el DT indicado para @CruzAzul, peeeerooo, JAMÁS preferiría que mi equipo pierda por miedo a enfrentar a otro rival.



Puro PUT0 tiene se baja de La Swingerneta. ¡A muerte con el Swinger! https://t.co/FWakvRze7B pic.twitter.com/KJ2KFYwmrZ