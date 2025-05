Chicharito Hernánez tiene los días contados en Chivas por un irremediable problema con sus compañeros

Al parecer el vestidor de las Chivas está roto, pues de acuerdo con el periodista John Sutcliffe nadie aguanta a Javier Chicharito Hernández y su actitud, por lo que su salida de la entidad tapatía estaría muy cerca.

Desde su llegada al Rebaño Sagrado el Chicharito ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición y luego de lo revelado por el periodista de ESPN, las cosas no cambiarían, pues la gente dentro del club no lo soporta.

“Nadie aguantaba a los españoles, empezando con Chicharito, empieza la grilla y alguna manera están hartos de ese tema”, dice John Sutcliffe, dejando ver que la actitud de Javier Hernández no es la mejor.

Se reportó que Chicharito fue uno de los principales promotores de la salida del cuerpo técnico español de Chivas, pero su actitud de grilla no ha caído bien en el resto del club, por lo que ya no lo aguantan y le quedan seis meses de contrato.

“Me dicen de Chicharito que ya no lo aguantan, le quedan seis meses de contrato y hay que decir las cosas como son, le quedan seis meses y le van a decir bye bye, porque de a dos millones de dólares dos goles, sí, sí vendió muchas playeras, y puede haber una parte”, agregó.

El reporte del comunicador agrega que incluso Amaury Vergara, dueño del Club Deportivo Guadalajara, estaría de acuerdo con la salida de Hernández, quien desde que regresó a la Liga MX ha anotado tan solo dos goles.

“Pero a mí me dicen que hasta Amaury dice: ‘ya, ya estuvo’. Seis meses más y ahí queda”, indicó John Sutcliffe, quien también habló sobre el tema del director técnico, el cual todavía no está completamente cerrado.

De acuerdo con el periodista, Chivas habló con dos entrenadores, con Domènec Torrent y Gabriel Milito, con quienes no pudieron llegar a buenos términos y se quedaron sin ser el nuevo timonel.

“Chivas podría quedarse como el perro de las dos tortas. En su momento Chivas entrevistó a Domenec Torrent, luego la prioridad era Gabriel Milito. Pero Milito les dice, ‘no no, yo no compito con nadie o yo soy la prioridad y la única, y sobretodo con Torrent, lo conozco, estuvimos juntos en la época de Pep Guardiola en el Barcelona’. Entonces Milito les dice no. Chivas le dice a Torrent, ‘hablemos, vamos a un acuerdo’”, reveló Sutcliffe.

El problema radica en que Milito y Torrent se conocen. El técnico argentino, quien habló primero con Chivas, se puso en contacto con el estratega español para ventilarle cosas de la charla que sostuvo con la directiva del Club Deportivo Guadalajara, llegando a un acuerdo para no ser el pastor del Rebaño.

“Pero Milito habló con Torrent y le dijo ‘¿Si sabías que no eras la opción número uno? Era yo, y ¿Sabes cuánto me ofrecieron?’ ¿Y saben qué paso? Que en estos momentos ni Milito, ni Torrent van a Chivas, ahora el Guadalajara tendrá que buscar otra opción, porque Milito y Torrent se conocen, se hablaron y dijeron, ‘no gracias, Chivas’”.

