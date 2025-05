André Jardine sale muy molesto del partido y esto comenta sobre el arbitraje para el partido de vuelta

América recibió en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al Toluca para disputar el partido de ida de la gran final del Clausura 2025, donde ninguna de las escuadras logró romper el cero y hacerle daño a su rival.

Tras los primeros 90 minutos del partido por el título, los técnicos, André Jardine y Antonio Mohamed, salieron a la conferencia de prensa para dar sus impresiones del partido. El estratega brasileño señaló el pésimo trabajo del arbitraje.

El entrenador del conjunto azulcrema criticó fuertemente sobre el trabajo de Daniel Quintero Huitron en el campo de juego, cabe recalcar que, fue la primera final en la que el silbante mexicano imparte justicia.

“Comenten ustedes ahí que den la misma relevancia de finales pasadas que pase la semana, los próximos tres cuatro días hablando de este tema. Creo que es un tema de prensa, yo aquí no no puedo hablar nada si no nos multan. Entonces bien, por aquí calladitos y hablen ustedes sobre esto”, comentó el estratega de las Águilas.

Por su parte, el entrenador de los Diablos Rojos comentó que él no va a hablar sobre el arbitraje, para eso están los medios de comunicación y espera le dediquen varios minutos.

“Respecto al arbitraje no hablo nunca, eso se dedican ustedes. Nada más hacen, tienen que hacer programa entonces dedíquenle varios minutos. La única verdad es lo que pasa dentro de la cancha y nada más”, expresó el estratega argentino.

Durante los primeros 90 minutos, el silbante central junto con el VAR, no marcaron un penal claro para el Club América y no le mostró una tarjeta roja clara a Alexis Vega sobre una terrible falta sobre Kevin Álvarez.

Por otra parte, André Jardine criticó el planteamiento de juego de Antonio Mohamed, proponiendo un partido lleno de faltas para poder detener el ataque del conjunto azulcrema.

“Los planes de juego entonces cuando hay un equipo que se propone a no dejar fluir el juego, a defenderse parando con faltas, esto también es un tema donde cambia la forma del juego y pasa el tema arbitral es aún más importante porque el juego debería ser para ser jugado. Cuando viene un equipo a usar de todos los artificios y argumentos para que el juego no ande para que el juego pare pasa a ser un tema mucho más arbitral que nuestro”, expresó André Jardine.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 25 de mayo en la cancha del Estadio Nemesio Díez, el balón rodará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

