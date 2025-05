Andrés Fassi afirma que León quedó fuera del Mundial de Clubes para que América saliera beneficiado

El empresario argentino Andrés Fassi, vicepresidente de los Bravos, aseguró que la expulsión del León del Mundial de Clubes se debe a intereses que buscan beneficiar al América.

Las Águilas deben enfrentar antes un playoff contra el LAFC para definir al sucesor de La Fiera en el magno evento. Pero Fassi está convencido de que esta decisión se tomó con el fin de ayudar al equipo de Coapa.

“León está afuera para que América tenga una chance, por supuesto. Son situaciones complejas, pero por supuesto que el concepto definitivamente es ese. ¿Por qué? Porque justamente lo que les estoy diciendo desde un principio. Siguen y seguimos favoreciendo en el futbol mexicano las decisiones de algunos pocos. Las decisiones de lo económico por sobre lo deportivo", aseveró Andrés Fassi ante la prensa, a pregunta de La Razón, en el LPGA Riviera Open at Mayakoba, torneo en el que compite su hija María Fassi.

▶️#VIDEO | Andrés Fassi considera injusto que al América se le haya dado la oportunidad de reemplazar al León en el próximo Mundial de Clubes ⚽



📹: @Quique7Villa / @LaRazon_mx pic.twitter.com/5EodXRO7jM — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 23, 2025

El también presidente de Talleres de Córdoba definió como una barbaridad y locura esta decisión en detrimento del León.

“Se me hace una barbaridad porque se faltó el espíritu principal que tiene el futbol, no respetaron el espíritu deportivo. León ganó un derecho adentro de la cancha y que después en un escritorio le quiten la posibilidad de participar, se me hace una locura”, ahondó.

Andrés Fassi no ve conflicto de intereses entre León y Pachuca

La FIFA tomó la decisión de expulsar al León del Mundial de Clubes basado en que forma parte de Grupo Pachuca, junto con los Tuzos, por el tema de la multipropiedad.

Sin embargo, Andrés Fassi comentó que la estructura y la manera en la que ambas instituciones se manejan es distinta, descartando así que exista un conflicto de intereses y/o ventajas.

“No tiene nada que ver la estructura, y pónganse a ver ustedes en los últimos 15 años cuáles son las situaciones de ventaja que de repente pueden haber sacado uno y otro y no hay absolutamente nada”, afirmó el exvicepresidente del Pachuca.

¿Cuándo se sabe si el América jugará el Mundial de Clubes?

Será el próximo 31 de mayo cuando América y LAFC midan fuerzas para definir al sucesor del León en el Mundial de Clubes.

El BMO Stadium de Los Ángeles, California, será la sede en la que las Águilas y el conjunto de la MLS definan al equipo que reemplazara a La Fiera en la justa a realizarse en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio.

El vencedor entre América y LAFC formará parte del Grupo D en el Mundial de Clubes junto con Flamengo, Chelsea y Espérance de Tunis.

