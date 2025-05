Toluca vs América EN VIVO: Sigue en directo las mejores acciones de la final del Clausura 2025 de la Liga MX

Toluca y América definen al campeón del Clausura 2025 de la Liga MX y en La Razón te llevaremos las mejores acciones del duelo EN VIVO, para que no te pierdas ningún detalle. El partido se realiza en la cancha del Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos. Los equipos llegan luego de empatar 0-0 en el compromiso de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El conjunto escarlata busca ganar su campeonato 11 en la historia, cortando así una racha de 15 años sin campeonato. La última vez que lo ganaron fue en el Torneo Bicentenario 2010, en donde derrotaron a Santos Laguna, desde entonces han regresado a tres finales (Apertura 2012, Clausura 2018, Apertura 2022), pero las perdieron todas.

Del otro lado, el América busca su cuarto título seguido de la Liga MX, que sería el primer tetracampeonato en la historia de los torneos cortos y el segundo desde la profesionalización del futbol en México, pues el primero lo logró Chivas de la campaña 1958-59 a la 1961-62. Si se coronan, las Águilas estarían aumentando su palmarés a 17 títulos.

¡ARRRRRANCA LA GRAN FINAL DEL CLAUSURA 2025! 🔥



¡CON TODO AMÉRICA, DALEEEEEEEE! 🦅 pic.twitter.com/S4yhuTXbkr — Club América (@ClubAmerica) May 26, 2025

Minuto 42- 0-0

Barbosa pone una diagonal que recorre toda el área de las Águilas, pero Paulinho no puede alcanzar a rematar el balón. Toluca es mejor en los últimos minutos, pero no puede plasmar esa ventaja en la pizarra.

Minuto 35- 0-0

Franco Romero es atendido por un contacto con Kevin Álvarez. Los jugadores del Toluca piden que la falta se revise en el VAR y se le saque una tarjeta al elemento de Coapa.

Minuto 30- 0-0

Jesús Gallardo se proyecta al ataque y pelea un balón dentro del área con Kevin Álvarez y Luis Malagón, en el choque el portero azulcrema se queja de un contacto y recibe atención médica

Minuto 26- 0-0

Israel Reyes revienta el palo derecho y el América deja ir la primera gran oportunidad de abrir el marcador. El defensor azulcrema se interna en el área y saca un disparo cruzado, que encuentra la base del poste.

Minuto 20- 0-0

Los equipos no se hacen daño, pero América da más sensaciones de peligro que el Toluca. El cuadro local busca en el balón largo a Paulinho, el delantero portugués no está ganando los duelos individuales.

Minuto 15- 0-0

Toluca le quita la posesión del balón al América, pero no logran una llegada clara a la cabaña de Luis Ángel Malagón. Pese a ello, las Águilas no dejan de ser peligrosas en el contragolpe.

Minuto 10- 0-0

No se mueve el marcador en el Nemesio Díez, que se encuentra pintado de rojo por una gran entrada de la afición del Toluca.

Minuto 5- 0-0

El compromiso inició de ida y vuelta, pero con poca precisión. El árbitro César Arturo Ramos no ha marcado muchas faltas, pues le está dando continuidad al cotejo y deja que el balón ruede.

Ambos equipos ya se aproximaron a la meta contraria, pero sin un disparo dentro de los tres postes. Muchas pérdidas de balón por parte de los dos equipos. .

INICIA LA GRAN FINAL DE LA LIGA MX

Llegó la hora de conocer al campeón del Torneo Clausura 2025. Toluca y América se enfrentan en la final de vuelta de la Liga MX, partido que se realiza en el Estadio Nemesio Díez, luego de que la ida terminó en un empate 0-0 nada espectacular.

Toluca y América ya juegan para conocer al campeón del Clausura 2025

Ya saltan al terreno de juego

Los equipos saltan al terreno de juego para realizar el protocolo de la final del Clausura 2025 de la Liga MX. El trofeo de campeón ya se encuentra en la cancha, así como el balón con el cual se disputa el partido.

Listo el 11 inicial para la final

Toluca: Luis García , Jesús Gallardo , Federico Pereira , Luan García, Bruno Méndez , Diego Barbosa , Marcel Ruiz , Jesús Angulo , Franco Romero , Alexis Vega y Paulinho

América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Ramón Juárez, Erick Sánchez, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Henry Martín

La gran noticia es que el delantero portugués Paulinho estará en el 11 inicial de los Diablos Rojos, luego que en el partido de ida no pudo estar ni en la banca por una lesión, que según medios nacionales no fue grave, pero el cuerpo técnico escarlata no lo arriesgo en el Ciudad de los Deportes.

Llegan los equipos al Nemesio Díez

Tanto Toluca como América ya se encuentran en el Estadio Nemesio Díez de cara a la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Los equipos arribaron para empezar con los preparativos del partido y salir a calentar.

Fans del América llevan serenata al club

El Club América llegó a su cuarta final consecutiva en la Liga MX y este domingo 25 de mayo enfrentarán al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Díez en busca de conseguir el primer tetracampeonato de los torneos cortos.

Como ya es costumbre, la afición de las Águilas se reunió a las afueras del hotel de concentración del club para llevarles una enorme serenata previo al partido por el título ante los Diablos Rojos, donde ya se pueden ver las banderas ondeándose y algunas bengalas con los colores del equipo.

