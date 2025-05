¿Qué falló en la derrota de Isaac del Toro? ¿Falta de apoyo del equipo o sobró rivalidad con Richard Carapaz?

Al mexicano Isaac del Toro se le escapó la victoria en el Giro de Italia en el penúltima día, pese a que lideró la competencia desde la novena etapa, sin embargo, no puso excusas. Al nacido en Ensenada lo superó el británico Simon Yates, pero se mantuvo delante del ecuatoriano Richard Carapaz.

El Torio llegó a la penúltima etapa del Giro de Italia como el portador de la Maglia Rosa y con grandes posibilidades de ganar el prestigioso certamen, pero los esfuerzos individuales y de su equipo se centraron en defender los ataques de Richard Carapaz, quien era el segundo lugar.

¡Nada que reprochar 🙅‍♂️!



Isaac del Toro 🇲🇽 tuvo a un país entero viendo y emocionándose con el Giro de Italia 🇮🇹🚴‍♂️ por más de 2 semanas



21 añitos ya llegará... GRACIAS TORITO 🐂❤️

Carapaz era el competidor más cercano a los tiempos del mexicano, por lo que la estrategia de su equipo, el UAE-Team Emirates, era contener al ciclista ecuatoriano, dejando en el olvido a Simon Yates, quien en un momento atacó a los lideres y los pasó, escapándose hasta cruzar la línea de meta primero y ser el ganador del Giro.

Isaac del Toro habla sobre su incidente con Carapaz

Luego de la carrera, circuló un video en donde, durante la competencia, Isaac de Toro le pedía ayuda a Richard Carapaz para acercarse y atacar juntos a Yates, sin embargo, el ecuatoriano, con rostro de pocos amigos, se negó y al finalizar aseguró que el mexicano perdió el giro él solo.

“Carapaz me dijo que no me ayudaría porque no lo hice cuando estábamos 20 segundos detrás. Le dije: ‘está bien, ya perdí el primer lugar, no perderé también el segundo’”, dijo Del Toro sobre su incidente con el ecuatoriano, quien ganó la edición 2019 del Giro de Italia.

Sobre el ganador, el mexicano indicó: “Simon Yates ha sido muy inteligente”, destacando el trabajo del ciclista británico.

La malla rosa está perdida, pero esto no debe opacar el gran #GirodItalia de Isaac del Toro.



Será 2º, mejor actuación de un mexicano en la historia, y malla blanca al mejor joven del Giro.



México tiene una nueva figura a quien seguir por muchos años.

Esta acción de Del Toro, de pedir ayuda a su rival, fue mal vista por algunos aficionados, que señalan al mexicano de “cobarde”, por no atacar solo a Yates, mientras que otras criticas se los lleva el equipo del bajacaliforniano, pues consideran que no fue la mejor estrategia.

El UAE-Team Emirates es otro elemento por el que se dice que Isaac del Toro no pudo mantener la Maglia Rosa hasta el final de la competencia, aunque lo hecho por el mexicano es histórico.

Nunca antes un ciclista de México había sido segundo lugar del Giro de Italia, que es, junto al Tour de France y la Vuelta a España, una de las competencias más importantes de ciclismo, además que se convirtió en el más joven en llevar la Maglia Rosa durante 11 días consecutivos.

