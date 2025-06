VIDEO: Cristiano Ronaldo demuestra su cariño por Lionel Messi y reveló como lo ayudó para que saliera adelante

Cristiano Ronaldo estuvo en conferencia de prensa previo a la gran final de la UEFA Nations League en donde habló sobre diferentes temas, pero uno de los que más llamó la atención fue cuando expresó el enorme cariño que le tiene a Lionel Messi y su país.

El astro portugués y el campeón del mundo han tenido una rivalidad desde hace 15 años, la cual ha dividido las opiniones y a los aficionados, que a pesar de cambiar de equipo, sus fanáticos los siguen apoyando en el club que se encuentren.

Además, al ariete del Al-Nassr contó para todos los periodistas asistentes una cómica anécdota que tiene con Messi cuando ambos asistían a las galas de entrega de premios individuales.

😂😂 El ‘TROLEO’ de CRISTIANO a un PERIODISTA ARGENTINO que le PREGUNTÓ por MESSI: RISAS en la SALA pic.twitter.com/Pe2WUDibGq — Diario AS (@diarioas) June 7, 2025

Cristiano Ronaldo comentó que le gusta mucho Argentina y que algún día quiere visitar el país, ya que le tiene mucho cariño a las personas de esa nación y estima mucho a Lionel Messi.

“Te puedo decir que me gusta mucho, nunca he ido a Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño a los argentinos... Tengo cariño también por Messi, la verdad que fuimos rivales durante muchos años, pero yo he dicho en un par de entrevistas que estuvimos ahí en el escenario quince años”, comentó Cristiano Ronaldo.

Además, platicó la chistosa anécdota que tenía con Lionel Messi cada que asistían a un gala de entrega de premios, porque el delantero argentino no sabía inglés y Ronaldo tenía que ayudarlo con la traducción.

“Yo recuerdo que antes él, no sé si ahora habla un poquito de inglés, pero Messi no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer, yo le traducía. Yo tengo un cariño por él, porque a mí siempre me trato bien y me respetó mucho, como yo a él”, contó el portugués.

Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal

Este domingo 8 de junio se entregará un trofeo más en la temporada, pero esta vez será a nivel de selecciones cuando España y Portugal se midan en la cancha del Allianz Arena para definir al nuevo campeón de la UEFA Nations League.

En este compromiso dos jugadores se robaran los reflectores de la prensa y los aficionados, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, la experiencia contra la juventud en la pelea por el trofeo.

CR7 busca llevarse su tercer corona con la selección de su país, en su palmarés ya tiene la Eurocopa y la Nations League y quiere seguir sumando títulos a su vitrina. Por su parte, Yamal quiere levantar su segundo trofeo con La Roja, después de que en 2024 ganará la Eurocopa.

