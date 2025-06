Cristiano Ronaldo marca un golazo y le da a Portugal su segunda Nations League en un partido de alarido (VIDEO)

De nueva cuenta la final de la Nations League se definió en penaltis, instancia en la que la Selección de Portugal venció 5-3 a su similar de España, con lo que se convierten en la máxima ganadora del certamen en Europa con dos coronas. El partido en tiempo regular finalizó 2-2.

Los goles del partido fueron obra de Martín Zubimendi (21’) y Mikel Oyarzabal (45’) por los españoles, mientras que por los portugueses descontaron Nuno Mendes (26’) y Cristiano Ronaldo (61’).

Aunque no pudo completar el duelo y no estuvo en la tanda desde los once pasos, CR7 sumó su tercer título con la Selección de Portugal, pues a esta corona se suman la Eurocopa conseguida en 2016 y la Liga de Naciones de 2019, todas levantadas como capitán.

Cristiano Ronaldo, clave en el título de Portugal

El marcador se abrió a los 21 minutos, cuando Martín Zubimendi, luego de una serie de rebotes en el área, llegó de atrás para mandar el balón al fondo de la red, sacudiendo a la Selección Portuguesa, que hasta ese momento parecía estar dormida.

La diana del jugador de la Real Sociedad, quien es pretendido por el Liverpool, Arsenal y Real Madrid, despertó al conjunto luso, pues empezaron a jugar mejor, a tener más tiempo el balón y cinco minutos después encontraron el empate.

Nuno Mendes, lateral izquierdo de Portugal de 22 años de edad, es conocido por proyectarse al ataque y en la final de la Liga de Naciones de Europa no fue la excepción, pues al 26’ el jugador del PSG sacó un potente disparo dentro del área que venció a Unai Simón.

Mendes, flamante campeón de la Champions League, tuvo una destacada actuación, pues además de anotar entre tres defensores, a la defensa secó al prodigio español Lamine Yamal e incluso le realizó una gambeta.

Poco antes del medio tiempo, el equipo comandado por Luis de la Fuente retomó la ventaja en la pizarra en una anotación de Mikel Oyarzabal, a quien le sientan bien las finales con La Roja, pues marcó en las cuatro que jugó: Olímpicos Tokio 2020, Nations League 2021, Eurocopa 2024 y Nations League 2025.

Para la segunda parte el técnico de Portugal, Roberto Martínez, mandó dos cambios buscando el empate, el cual llegó al 61’, nada menos que obra de Cristiano Ronaldo, quien llegó a las 138 dianas con su selección y a las 930 generales.

Al 80’ se prendieron las alarmas para Portugal, pues el portero Diogo Costa se tiró el campo en una clara señal de molestia, por lo que ingresaron las asistencias, pero el jugador no abandonó el campo y decidió probar.

Para intentar ganar el juego antes del alargue, el estratega español mandó al campo a Isco, talentoso futbolista que regresó a una convocatoria. En tiempo regular ningún equipo pudo terminar las acciones y se firmaron los tiempos extra.

Cristiano Ronaldo no pudo terminar el partido y al 88’ salió de cambio, su lugar lo tomó Gonçalo Ramos. El Comandante, jugador más veterano en jugar una final de Nations League de la UEFA, se tendió en el terreno de juego, aparentemente por una lesión muscular, pero no fue capaz de seguir en el campo.

Desde la banca y con un rostro serio, CR7 tuvo que ver el resto del compromiso y sus compañeros buscar el campeonato.

El tercer lugar de la UEFA Nations League fue para Francia, que más temprano venció por 2-0 a la local Alemania en el partido por el tercer lugar de la UEFA Nations League, que se realizó en la MHP Arena, de Stuttgart.

Kylian Mbappé anotó en el cierre de los primeros 45 minutos y asistió en el 84′ para el gol de Michael Olise, con el que Les Blues entraron al podio del torneo, relegando a los teutones al curto puesto de una competencia que nunca han ganado.

Con su diana, Kylian Mbappé alcanzó los 50 goles con la Selección Francesa, a ocho de colocarse como el máximo anotador en solitario, al momento lo superan Thierry Henry (51) y Olivier Giroud (57).

