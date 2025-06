Chivas se deshace de Víctor Guzmán y su destino sería algo sorprendente para los aficionados

Las Chivas siguen preparándose de cara al Apertura 2025 y después de anunciar la llegada de Efraín Álvarez y la inminente llegada de Richard Ledezma al conjunto rojiblanco, el equipo de Gabriel Milito ya tiene su segunda baja para el siguiente torneo.

Con información del medio especializado en fichajes Jon Barbon, confirmó que el Pachuca está en busca de hacerse de los servicios de Víctor “El Pocho” Guzmán y regresarlo a la que fue su casa cuando debutó en el máximo circuito del futbol mexicano.

De momento, el Club Deportivo Guadalajara aceptó que el mediocampista mexicano salga del club cedido por un año, además, podría llegar al conjunto de la Bella Airosa para disputar el Mundial de Clubes con los Tuzos este verano y estar a las órdenes de Jaime Lozano lo más pronto posible.

#ALERTAFICHAJE 🚨 | Confirmado 🐐 🔜 🦫 ⏳



¡Los rumores son ciertos! Víctor “El Pocho” Guzmán regresa a su segunda casa 🏡



El mediocampista será cedido a los Tuzos del Pachuca, club donde vivió sus mejores momentos y que ahora lo recibe nuevamente con los brazos abiertos.



En… pic.twitter.com/GSSpO2daRz — Jon Barbon ® (@jonbarbon) June 11, 2025

¿Qué otros jugadores podrían salir de Chivas para la próxima temporada?

La relación de Chivas con Grupo Pachuca sigue creciendo después de llegar a un acuerdo en la cesión de Víctor Guzmán por un año al conjunto de los Tuzos, que jugarán el Mundial de Clubes este verano.

Además, de “El Pocho” Guzmán otro de los jugadores que salió del equipo con destino a una de las franquicias de Grupo Pachuca fue Fernando Beltrán, el “Nene” llegó al Club León para disputar el Apertura 2025 con los Panzas Verdes, donde busca encontrar su mejor versión futbolística.

De igual manera, la situación de Alan Mozo con el conjunto rojiblanco no es la mejor, pero aún no se sabe si Gabriel Milito quiere quedarse con el lateral o en caso de que no, también el equipo de Eduardo Berizzo no ve con malos ojos la llegada del defensa para fortalecer la parte baja del club.

¿Qué le ha pedido Eduardo Berizzo a Fernando Beltrán en sus primeros días con el Club León?:



🗣️"Que hay que correr. Correr, correr y correr mucho (...). Llegará el momento en el que habrá platicas y me pedirá cosas muy puntuales dentro del campo". pic.twitter.com/gt88hfQuv0 — Gabriel Peraza (@GabrielPeraza_) June 10, 2025

Richard Ledezma llega para reforzar la defensa de Chivas

La directiva del Club Deportivo Guadalajara sigue preparando el siguiente torneo y buscando jugadores que puedan fortalecer todas las líneas del equipo de Gabriel Milito. De momento han dejado ir a Víctor Guzmán, Fernando Beltrán y el tercero podría ser Alan Mozo.

Por otro lado, Richard Ledezma ya aterrizó en México y en los próximo días podríamos ver su presentación con el equipo rojiblanco, el mexicoestadounidense juega como lateral derecho y ya fue campeón de la Liga de Países Bajos con el PSV.

El nacido en Phoenix, Arizona, pero con nacionalidad mexicana por parte de sus padres, ambos mexicanos, estuvo dos años en el equipo holandés, después de terminar su cesión con el New York City FC y ahora llegará a las Chivas para el Apertura 2025.

DCO