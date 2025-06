Quiero ser campeón mundial y convertirme en leyenda: Brandon Mejía

Joven, fajador, de pegada temible, pero estilista, inteligente y táctico, son las palabras que definen el estilo de Brandon Mejía Mosqueda, apodado El Perro, quien es considerado como una de las grandes joyas del boxeo mexicano y quien se encuentra ante las puertas de hacer historia en un torneo que lo puede catapultar a cumplir sus sueños.

Con la fe intacta y los sueños en el cielo, El Perro Mosqueda pelea este 21 de junio en Arabia Saudita en la segunda etapa del Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix, certamen del cual quiere ser ganador, para después poder ser campeón del mundo y así acercarse a su más grande objetivo dentro del pugilismo: ser una leyenda.

“Desde que entré al deporte lo hice con el propósito de ser profesional y de ser campeón mundial. Yo pienso en ser leyenda, si está en mi camino bienvenido sea, pero primero quiero ser campeón mundial y tener bien a mi familia”, comentó en charla exclusiva con La Razón.

Brandon Mejía Mosqueda pelea en la categoría de peso pluma y tiene récord de 9-0 como profesional, con un pleno de victorias por nocaut, posicionándose como uno de los pegadores más fuertes de su división, que a su vez lo hacen un serio candidato a ganar el Gran Premio de Boxeo del CMB.

“La verdad quiero ser campeón del torneo, me siento bastante bien preparado, fuerte. Los rivales son muy duros, no menosprecio a nadie, todos los rivales están ahí por algo, incluso los que perdieron en la primera ronda, son duros y por eso estaban seleccionados”, dijo el peleador mexicano.

En la primera ronda del torneo del CMB, en colaboración de Riyadh Season y el jeque árabe Turki Alalshik, El Perro Mosqueda noqueó a Bishara Sabbar, boxeador jordano quien llegaba invicto, pero fue detenido en tres rounds por los puños del tricolor.

“Yo me considero y tengo la fe en mí y en Dios, de quedar campeón. He visto a los rivales, todos son fuertes, los mexicanos, uzbekos, gringos, pero siento que puedo hacer una buena actuación y con eso me refiero a quedar campeón”, argumentó Mejía Mosqueda.

Como buen peleador mexicano, El Perro, no viaja a Arabia Saudita, donde se realiza el Grand Prix del CMB, con la intención de conocer un nuevo país, pues junto con su entrenador tienen la mentalidad de ganar y de hacer bien las cosas, por lo que se preparan a conciencia para su enfrentamiento del 21 de junio ante Gully Powar.

Powar es un peleador de 22 años de edad, quien se encuentra invicto en 12 peleas profesionales, aunque casi todas sus presentaciones se van a la distancia, pues tan sólo cuenta con un nocaut; sin embargo, Mejía Mosqueda no menosprecia a su contrincante.

“Es un rival del Reino Unido fuerte, va invicto, le gusta mucho el intercambio de golpes, le gusta presionar, nos preparamos para eso y vamos a repetir la victoria”, compartió el púgil azteca, quien explicó que trabaja de la mano de su entrenador, quien es su tío, para tener planes que se adapten a las diferentes situaciones que se presentan.

“Trabajamos plan A, B, C y hasta D, por si nos cambia la jugada, buscamos sparrings parecidos fisicamente y en cualidades, para potencializar mis habilidades, ver cómo puedo contragolpear”, manifestó el boxeador.