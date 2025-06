Diego Valdés y el emotivo mensaje que manda a la afición del América tras su salida; llegó hasta las lágrimas (VIDEO)

El Club América acaba de anunciar la salida de Diego Valdés del equipo después de estar tres años en la institución y ganar un tricampeonato de la Liga MX. El mediocampista será nuevo jugador del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Con una publicación dándole las gracias y un video donde Diego Valdés manda un emotivo mensaje a sus compañeros y toda la afición azulcrema, fue como una grandiosa etapa en el nido de Coapa culminó para el nacido en Puente Alto, Chile.

“Quiero darle las gracias, la verdad, darle las gracias por estos años. Uno recibe de todo: cariño, críticas, muchos mensajes positivos. Yo la viví bien, gracias a Dios. Me tocó irme tranquilo, traté de darle siempre lo mejor a este equipo. Obviamente, perdón por no entregar en mi último torneo mi mejor versión. Me tocaron lesiones que la verdad sufría mucho”, expresó Diego Valdés.

Ya eres histórico, Diego. ¡Gracias por todo! 🦅



Ve la entrevista completa:

📺 https://t.co/nkMIaUeGqT pic.twitter.com/g7TfcJyK6u — Club América (@ClubAmerica) June 22, 2025

De igual forma, el mediocampista chileno pidió a toda la afición del América que sigan alentando a muerte al equipo y platicó cuales creen que son las razones por las que las Águilas son el equipo más grande de México.

“Sigan alentando al equipo, a mis compañeros, a la persona que llegue a ocupar mi lugar también. Siempre deseen de lo mejor, como a mí me lo desearon. Es muy importante para todos. Creo que es un equipo que sufre mucho, mucha crítica, muchas malas palabras. Pero creo que eso también es lo que hace a este equipo ser el más grande y el más ganador de México”, reveló.

Diego Valdés arribó a la institución azulcrema en enero de 2022 y estuvo tres años vistiendo la camiseta del América, en ese tiempo se convirtió en un referente del equipo y desplegó su mejor futbol en la era de André Jardine.

Después de 3 años y medio, 6 títulos e innumerables alegrías, ¡no nos queda más que agradecerte, Diego! 🦅



Tu paso por el América fue único y tu nombre quedará grabado para siempre en la historia del Club.



¡Gracias por haber portado nuestros colores! 💙💛

Estos son los números de Diego Valdés con el América

Diego Valdés arribó al América procedente de Santos Laguna, estuvo durante tres años en el nido de Coapa, además, durante su estadía en el equipo capitalino estuvo a las órdenes de tres técnicos diferentes: Santiago Solari, Fernando Ortiz y André Jardine.

El chileno fue uno de los jugadores más queridos por la afición de las Águilas, jugó 140 partidos con la remera del 16 veces campeón de la Liga MX, consiguió 38 goles y 31 asistencias.

Además, en términos de títulos, logró ser tricampeón del torneo local, ganó un Campeón de Campeones, levantó una Campeones Cup y se consagró en la Supercopa de la Liga MX. En el futbol mexicano también residió en dos equipos más: Santos Laguna y Monarcas Morelia.

DCO