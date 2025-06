¿Mal padre? Canelo Álvarez niega a varios de sus hijos en un VIDEO comprometedor que le da la vuelta al mundo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez realizó un comentario polémico, pues aseguró que solo tiene 3 hijos, cuando al momento tiene cuatro y está a la espera del nacimiento del quinto, el cual tendrá con su actual pareja, la modelo Fernanda Gómez.

En una charla compartida por Ring Magazine, le preguntaron al Canelo sobre sus hijos: “¿Tienes 4 cierto?“, le cuestionaron al peleador tapatío, quien dijo: ”3″, aunque se ha reportado que tiene cuatro.

¿Quiénes son los hijos del Canelo Álvarez?

A la espera que nazca el bebé que tendrá con Fernanda Gómez, el Canelo Álvarez tiene cuatro hijos; ​Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, ​Mía Ener Álvarez Quiroz, María Fernanda Álvarez Gómez y Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda, quien es el único varón que tiene el boxeador.

La palabras del Canelo Álvarez, de decir que tiene tres hijos fue rara, pero hace pensar que se refiere a los descendientes con los que comparte fotos en sus redes sociales, que son Emily Cinnamon, María Fernanda y Saúl Adiel, quienes incluso lo acompañan durante sus conferencias de prensa y en sus peleas.

Esto respondería también que la segunda hija del Canelo Álvarez, Mía Ener, es producto de la relación del boxeador con Valeria Quiroz, a quien en su momento se le relacionó con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y quien además decidió que la niña no estuviera acercada al ojo público.

Canelo Álvarez hizo estas declaraciones en una entrevista para promocionar su pelea con Terence Crawford, quien reveló tiene siete hijos, lo que sorprendió al propio púgil azteca.

¿Cuándo pelea Canelo vs Crawford?

El combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se realiza el 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. Se tendrán en juego los cuatros campeonatos más importantes de peso supermedio que están en poder del mexicano.

Antes del pleito, ambos peleadores se presentaron a una conferencia de prensa en Arabia Saudita. El Canelo le dijo a Crawford que no será diferente a ningún rival al que ha enfrentado.

“Él es un gran boxeador y tiene experiencia, pero no es Canelo. Terminará igual que el resto. Será una pelea para ampliar mi récord y hacer historia”, comentó el peleador nacido en Guadalajara, Jalisco.

Estas palabras no le gustaron nada a Crawford, pues dijo: “¿Crees que soy igual al resto? Yo soy diferente. Lo verás en el ring el 13 de septiembre”, aunque para el Canelo no sea cierto: “No, no eres distinto a ellos”.

aar