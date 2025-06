Así se juegan los cuartos de final de la Copa Oro 2025; estos son los horarios y las fechas

Este martes quedaron definidas las dos series restantes de los cuartos de final de la Copa Oro 2025, luego de las definiciones de los Grupos B y C, que arrojaron a Canadá, Honduras, Panamá y Guatemala como los cuadros clasificados a la segunda fase.

Los duelos México vs Arabia Saudita y Estados Unidos vs Costa Rica ya habían quedado definidos desde el domingo, pero con los resultados de esta noche quedaron las otras dos eliminatorias: Canadá vs Guatemala y Panamá vs Honduras.

Los cuartos de final de la Copa Oro 2025 se ponen en marcha el sábado 28 de junio y terminan el domingo 29, con dos encuentros por día.

Fechas y horarios cuartos de final Copa Oro 2025

Panamá vs Honduras: Sábado 28 de junio (17:15 horas)

México vs Arabia Saudita: Sábado 28 de junio (20:15 horas)

Canadá vs Guatemala: Domingo 29 de junio (14:00 horas)

Estados Unidos vs Costa Rica: Domingo 29 de junio (17:00 horas)

¿Contra quién iría México en semifinales de la Copa Oro 2025?

Si México derrota a Arabia Saudita el sábado, su rival en las semifinales de la Copa Oro 2025 será el vencedor entre Panamá y Honduras.

Del otro lado del cuadro podría haber una semifinal norteamericana entre el anfitrión Estados Unidos y Canadá.

