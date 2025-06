¿Gala Montes le tiene miedo a Alana Flores? Todavía no se suben al ring y ya se están peleando

Falta poco más de un mes para la esperada pelea de exhibición entre Alana Flores y Gala Montes y sin llevarse a cabo ya está llena de polémica, pues la actriz respondió a las acusaciones de la influencer, quien señaló que su rival quería cambiar las condiciones de la misma.

Gala Montes envió una contundente respuesta por medio de sus instastories y aseguró que en ninguna parte del contrato se establece que debe bajas más del peso que ya perdió.

“En ningún momento se estipuló en mi contrato que debía bajar más peso del que ya he perdido, ni tampoco se estableció que cada una debía pelear con distintos guantes”, aseguró al respecto la exconcursante en La Casa de los Famosos México.

Gala Montes respondió a las acusaciones de Alana Flores. ı Foto: Instagram @galamontes

Gala Montes fue más allá al afirmar que no estaría dispuesta a pelear contra Alana Flores si no se encuentra en las condiciones óptimas, pues no quiere arriesgar su salud.

“Quienes conocen el boxeo saben que nadie debería subirse a un ring en desventaja física, deshidratada o en condiciones que comprometan su salud”, subrayó la actriz de 24 años de edad.

“Las condiciones y el contrato están firmados y la contraparte quiere hacer cambios en las condiciones de la pelea. No sé si eso llegue a afectar en que se cancele la pelea o que cambien a alguna de las dos peleadoras, no lo sé”, afirmó previamente Alana Flores.

Gala Montes invita a Alana Flores a llegar a un arreglo

Luego de exponer su versión, Gala Montes cerró su mensaje invitando a Alana Flores a que la busque directamente para aclarar cualquier diferencia.

“Querida Alana, tienes mi número. Si algo no te cuadra, márcame. Estoy segura de que entre nosotras lo podemos aclarar, sin necesidad de terceros ni especulaciones”, fue el recado que la actriz le mandó a la también presidenta del Raniza FC de la Kings League y novia de Sebastián Cáceres, futbolista del América.

¿Cuándo y dónde es la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

Alana Flores y Gala Montes se verán las caras en la pelea principal del Supernova Boxing, un evento que promete muchas emociones al combinar deporte y espectáculo.

La fecha es el próximo 17 de agosto y la sede es el Palacio de los Deportes de la CDMX. Se espera una respuesta muy buena del público, pues el combate entre la influencer y la actriz ha generado muchas expectativas desde que se anunció.

Sin embargo, la guerra de declaraciones entre Alana Flores y Gala Montes ha generado dudas entre algunos aficionados respecto a que esta pelea se lleve a cabo, pero hasta el momento todo sigue en pie.

