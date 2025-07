Este es el nuevo nombre de El Hijo de Octagon después de que perdiera la demanda con AAA y WWE

La polémica entre el Hijo de Octagón, su papá y la Triple A continua, este miércoles el gladiador azteca sorprendió a todos los aficionados de la lucha libre al cambiarse el nombre en sus redes sociales después de perder la demanda contra la empresa mexicana.

En su cuenta de Instagran fue donde todos se dieron cuenta de este cambio, ya que, pasó de ser “El Hijo de Octagón” a llamarse “Hijo del Amo de los 8 Ángulos” refiriéndose al apodo que ocupa su padre y no al nombre del mismo.

El Instituto Mexicano de la Propiedas Industrial (IMPI) fue la que otorgó el nombre de Octagón y El Hijo de Octagón a Promociones Antonio Peña S.A. de C.V., este podría ser el motivo por el que el heredero del Amo de los 8 Ángulo cambió de nombre.

Octagón revela que el nombre si le pertenece

A través de sus redes sociales, Octagón reveló los documentos donde dice que el nombre le pertenece, además, escribió que “los nombres no los otorga el IMPI, los otorga el indautor, así que no se preocupen mi nombre sí me pertenece”.

Sin embargo, con información de la página Solowrestling, el IMPI informó que la resolución que dieron tiene validez hasta el 19 de diciembre de 2028, es decir que, la Triple A tiene hasta esa fecha para poder utilizar el nombre de Octagón y El Hijo de Octagón como ellos quieran.

De momento, parece que el IMPI tuvo la última palabra, ya que, el Hijo de Octagón si cambió su nombre en redes sociales, aunque, su padre aún no lo hace y continua llamándose Octagón en todas sus páginas.

Triple A ya utilizó el nombre de Octagón

Parece ser que el Hijo de Octagón se cambió el nombre para evitar algún problema legal con Triple A o WWE, ya que, son los propietarios de la empresa mexicana.

Por otro lado, existe un luchador que aparece en las carteleras de AAA y TNA con el nombre de Octagón Jr. y toda la apariencia del legendario gladiador, aunque, no es familiar del luchador histórico y su hijo.

Con información de Solowrestling, comentaron que “no se espera que Octagón modifique su nombre artístico ni su imagen, al menos de momento. Es poco probable que AAA o WWE emprendan acciones legales directas para evitar que el luchador siga usando el personaje en eventos independientes en México”.

DCO