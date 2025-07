Cruz Azul aún no anuncia el fichaje de Luka Jovic y aquí te contamos la verdadera razón

El Cruz Azul es uno de los equipos contendientes al título de la Liga MX, después de salir campeón de la Concachampions la temporada pasada y lograr refuerzos de peso para el Apertura 2025, sin embargo, el fichaje de Luka Jovic parece que cada día se va complicando más para los de la Noria.

El torneo ya inició y la Máquina tiene dos problemas por los que no ha concretado la incorporación del delantero serbio a la filas del club. Una de las problemáticas es el tema Gabriel Fernández y Giorgos Giakoumakis, quienes aún no tienen un equipo al cual irse.

Si el Cruz Azul no consigue encontrarle acomodó al delantero griego y al ariete uruguayo, no podrán traer a Jovic a México, ya que, el equipo celeste no tienen plazas de NFM (No Formado en México) y el futbolista europeo ocupa una de ellas.

Desde Europa le complican el fichaje de Luka Jovic a Cruz Azul

Cruz Azul necesita sacar lo más pronto posible a Gabriel Fernández y Giorgos Giakoumakis para poder completar el fichaje de Luka Jovic, ya que, además de este problema, un equipo europeo ya busca hacerse de los servicios del serbio.

Con información de El Universal, el Getafe de LaLiga española quiere fichar al delantero europeo para la siguiente campaña y podría arruinar los planes entre el Cruz Azul y Luka Jovic, así que, tienen que cerrar el trato lo más rápido que se pueda.

Cabe recalcar que, el conjunto de la Noria ya tenía un pre acuerdo con el delantero serbio, así que, esperan que Luka Jovic cumpla su palabra y termine mudándose a México para jugar en la Liga MX.

¿Cuáles han sido los fichajes de Cruz Azul para este Apertura 2025?

El Cruz Azul anunció dos fichajes antes del inició del Apertura 2025 y se espera que el tercero sea Luka Jovic. Los dos futbolistas que se incorporaron tuvieron sus primeros minutos en el partido de la Jornada 1 ante el Mazatlán.

El primer anunciado fue Jeremy Márquez, quien llegó procedente del Atlas, equipo donde fue bicampeón del futbol mexicano y ahora tendrá un nuevo reto portando la camiseta de la Máquina.

Mientras que, el segundo fue el mediocampista argentino José Paradela, que dejó al Necaxa para incorporarse a la institución cementera para este Apertura 2025, además, seguirá a las órdenes de Nicolás Larcamón, técnico que lo dirigió una temporada con los Rayos.

DCO