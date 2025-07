Isaac del Toro vivió momento de tensión al ser detenido en Italia; ¿Qué pasó con el mexicano?

Isaac del Toro se ha convertido en uno de los mejores deportistas mexicanos, sin embargo, durante una entrevista con David Faitelson en su programa ‘Faitelson Sin Censura’ relató el momento que vivió cuando un policía lo detuvo en Italia, además, de platicar como ha cambiado su vida desde que es reconocido en los medios de comunicación.

“Una vez un policía en Italia me detuvo y yo pensando que hice algo mal en la bicicleta pero no, fue para pedirme una foto. Es algo que yo no entiendo”, comentó el ciclista mexicano que consiguió el segundo lugar en el Giro de Italia.

Además, del Toro confía en que poco a poco la gente mexicana lo conozca un poco más, no por la fama sino por el trabajo que realice dentro del ciclismo y con el UAE Team Emirates.

Isaac del Toro valora el equipo donde se encuentra

Isaac del Toro se encuentra compitiendo con el UAE Team Emirates y su primer gran logro fue mantener la Maglia Rosa durante 11 días consecutivos, llevarse la Maglia Blanca y ser segundo lugar, todo esto en el Giro de Italia.

El ciclista mexicano asegura que el conjunto al que pertenece “no es cualquier equipo, está lleno de estrellas y de personas que saben hacer su trabajo. Eso es algo que me llena, pero también me llena la sociedad que se está creando alrededor de mí. Todas las personas que me apoyan y que están conmigo”.

Algunos de los ciclistas que acompañan a Isaac del Toro en su carrera, es la estrella eslovena Tadej Pogacar, quien es una leyenda viva de este deporte a sus 26 años, ya que, ha estado en las mejores competencias y vivió sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

Isaac del Toro fue campeón de la Vuelta a Austria

Isaac del Toro no necesitó mucho tiempo para seguir rectificando que es uno de los mejores ciclistas del momento, además, de catalogarse en el top 5 de deportistas mexicanos de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El oriundo de Ensenada, Baja California, fue el ganador de la edición 2025 de la Vuelta a Austria, del Toro fue el primer mexicano en coronarse en esta competencia, donde tuvo un tiempo acumulado de 17 horas 51 minutos y 18 segundos, para llevarse el primer puesto.

El ciclista mexicano participó en la Vuelta a Austria por estrategia de su equipo, ya que, revelaron que mandaron a Isaac del Toro a una competencia de menor exigencia antes que el Tour de Francia, esto por el esfuerzo que realizó en el Giro de Italia.

DCO