Inter vs Tigres destaca en cuartos de Leagues Cup

Jugadores de Tigres celebran un gol ante LAFC, el 5 de agosto.

La eliminación de FC Juárez convirtió al Puebla en el último clasificado de la Liga MX a los cuartos de final, además de que dejó el duelo entre Inter Miami y Tigres como el más atractivo de dicha fase.

A los Bravos les bastaba un trunfo por cualquier vida para avanzar, pero perdieron 5-3 en penaltis ante el New York Red Bulls tras un empate a un gol.

El equipo fronterizo incluso aspiraba a ser el mejor posicionado de la Liga MX, pero la caída desde los 11 pasos los dejó con seis puntos, misma cosecha que La Franja, que se quedó con el boleto por haber ganado dos juegos en 90 minutos.

El Dato: Inter Miami y Columbus Crew se coronaron en las dos ediciones oficiales previas de la Leagues Cup, que en 2019 y 2021 se realizó con ocho participantes.

Lionel Messi y el Inter Miami, al terminar segundos en la clasificación de la MLS, se medirán contra Tigres, que terminó tercero, en los cuartos de final que serán el 19 y 20 de agosto.

El que avance entre Inter Miami y Tigres va contra el ganador entre Seattle y Puebla. Por su parte, el Toluca, el primer mexicano clasificado, medirá fuerzas ante Orlando City, mientras que el Pachuca enfrentará al LA Galaxy.

El que se imponga entre Pachuca y LA Galaxy chocará en la antesala de la final adel certamen a Toluca u Orlando.

11 goles lleva Seattle en el torneo, siete de ellos al Cruz Azul

Al ser el cuarto y último clasificado de la Liga MX, Puebla enfrentará a Seattle Sounders, único equipo que ganó sus tres duelos en la primera fase.

Dylan Nealis abrió el marcador en los primeros momentos del complemento para poner arriba a Red Bulls sobre Bravos al minuto 47 con un remate de cabeza en el área tras un centro de Marcelo Morales en el cobro de un tiro libre.

FC Juárez se lanzó al frente en busca del empate y al minuto 50 apareció Óscar Estupiñán con un disparo de zurda que se fue desviado del arco.

Raymundo Fulgencio, quien ingresó a la cancha al minuto 55′, tuvo una ocasión para FC Juárez al minuto 62 con un tiro de derecha; acción a la que le siguió un intento de Moisés Mosquera que se fue demasiado elevado.

La recompensa para los Bravos llegó al minuto 87, cuando Óscar Estupiñán igualó con un remate de cabeza tras un servicio de Jairo Torres, tanto que forzó la serie de penaltis.

En los tiros desde los 11 pasos fue más efectivo el equipo de Nueva York al acertar sus cinco ejecuciones, mientras que los fronterizos solamente anotaron tres. Rodolfo Pizarro fue el único que falló por FC Juárez y lo hizo en dos ocasiones, pues repitió su cobro luego de que el portero Anthony Marcucci se adelantó en el primer disparo del mexicano.

Con goles de Efraín Álvarez y Armando González, Chivas se impuso 2-1 a Cincinnati para despedirse con la frente en alto y de paso lograr su primer triunfo en Leagues Cup luego de ocho intentos previos que resultaron fallidos, pues si bien en esta edición derrotaron a Charlotte, lo hicieron en serie de penaltis.

Por su parte, el Cruz Azul derrotó 5-4 en penaltis al Colorado, tras un empate 2-2, para cerrar su participación en la justa con cuatro unidades.

El Monterrey se despidió sin ganar un sólo partido después de culminar su participación con un tropiezo a manos de Charlotte por marcador de 2-0.

La Liga MX se reanuda esta noche, cuando Tigres y Puebla, dos de los que siguen con vida en Leagues Cup, se enfrenten en el arranque de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

La cuarta fecha se extenderá hasta el lunes, cuando concluya la actividad con la visita de Cruz Azul a San Luis.

Tablas generales ı Foto: Imagen: La Razón de México