¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Santos vs Chivas de la Jornada 4 del Apertura 2025?

La jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con un duelo clave entre Santos y Chivas, dos equipos que llegan a este compromiso después de su decepcionante participación en la Leagues Cup.

Ambos equipos suman tres unidades y se enfrentan en busca de su segundo triunfo de la campaña, aunque para el Guadalajara es su tercer cotejo del torneo, pues tiene pendiente el de la Fecha 1 en contra de Tigres.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, pues Chivas logró una vibrante victoria sobre el Atlético de San Luis en su primer juego como local en el certamen.

🇫🇷 ¡Unas del recuerdo de nuestra última visita a Torreón! 🔥 pic.twitter.com/nILdP2rnvh — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2025

¿Dónde ver el juego entre Santos y Chivas?

El partido entre Santos y Chivas se jugará este domingo 10 de agosto, en el Estadio Corona. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:05 horas tiempo del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha: 10 de agosto

Hora: 20:05

Estadio: Corona

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones del Santos vs Chivas

SANTOS: Carlos Acevedo, Harold Ortega, Kevin Balanta, Bruno Amione, José Abella, Javier Güémez, Aldo López, Emmanuel Echeverría, Ramiro Sordo, Anthony Lozano y Fran Villalba.

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Richard Ledezma, Omar Govea, Erick Gutiérrez, Bryan González, Roberto Alvarado, Cade Cowell y Alan Pulido.

Santos y Chivas quieren escalar posiciones

Chivas, que a partir de este torneo es dirigido por Gabriel Milito, cerró su participación en la Leagues Cup con un 2-1 sobre Cincinnati, mientras que Santos intentará levantar la cara tras el 4-0 sufrido a manos del LA Galaxy en su último cotejo en la justa entre clubes de Liga MX y MLS.

El historial reciente favorece al Rebaño, que ganó cuatro de los últimos siete duelos antes los de Torreón, que solamente consiguieron un triunfo, el de la Jornada 6 del Apertura 2023 (2-1).

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 4 no es la excepción, pues el escandaloso 7-0 de Tigres sobre Puebla es muestra de ello. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento se perfila determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

EVG