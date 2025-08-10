Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlético de San Luis vs Cruz Azul; Jornada 4 del Apertura 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Atlético de San Luis y el Cruz Azul, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, aunque ambos buscarán la victoria después de quedar eliminados de la Leagues Cup.

Los potosinos se llevaron la victoria en la última jornada del torneo binacional, después de vencer 2-0 al conjunto de Minnesota, sumando su primer encuentro ganado en este torneo; por su parte, la Máquina terminó su participación con un empate ante el Colorado Rapids, pero con una victoria en penales.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos; además, tanto el San Luis como los Celestes quieren sumar de tres para mantenerse en lo más alto de la tabla general.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlético de San Luis vs Cruz Azul

El partido entre Atlético de San Luis y el Cruz Azul se jugará este lunes, 11 de agosto de 2025, en el Estadio Luis Alfonso Lastras, ubicado en San Luis Potosi. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: lunes 11 de agosto de 2025

Hora: 21:05

Estadio: Luis Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

Posibles alineaciones del Atlético de San Luis vs Cruz Azul

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Andrés Sánchez, Román Torres, Juanpe, Daniel Guillen, Aldo Cruz, Oscar Macías, Jahaziel Marchand, Sébastien Salles-Lamonge, Mateo Klimowicz, Benjamín Galdames y Joao Pedro Galvao.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, José Rivero, Lorenzo Faravelli, Charly Rodríguez, Carlos Rotondi, Luka Romero, Ángel Sepúlveda y Amaury Morales.

¡Recibimos la jornada 4 del #Apertura2025 en nuestra casa! 🔥



🆚 @CruzAzul

📆 Lunes 11 de agosto

⏰ 21:05 horas

🏟️ Alfonso Lastras



🎟️ https://t.co/9qycJIbHQq#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/JW8pZxxVj2 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) August 9, 2025

Atlético de San Luis y Cruz Azul quieren olvidar lo que pasó en la Leagues Cup

El equipo dirigido por Guillermo Abascal se encuentra en la décimo tercera posición de la tabla general de la Liga MX, mientras que los de Nicolás Larcamón intentarán sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros seis lugares del certamen local.

Este partido también representa el regreso de ambos equipos a la Liga MX, después de quedar eliminados de la Leagues Cup en la primera fase del torneo binacional, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 4 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO