Leagues Cup 2025: Así se jugarán las semifinales del torneo entre la Liga MX y la MLS

La Leagues Cup 2025 está cada vez más cerca de su final y este miércoles se definieron los cuatro equipos que disputarán las semifinales del torneo en busca de llegar a la gran final del certamen binacional entre la Liga MX y la MLS.

El primer club en conseguir su pase a la siguiente ronda fue el Inter Miami, que vencieron a los Tigres 2-1 con dos penales de Luis Suárez y sin Lionel Messi en la cancha. ‘Las Garzas’ van en busca de su segundo título de la Leagues Cup.

En las semifinales se encuentran puros equipos de la MLS pues los que seguían con vida de la Liga MX, quedaron eliminados, por lo que de nueva cuenta un equipo de Estados Unidos se coronará en este certamen.

SEMIFINAL BOUND! 💓⚽@InterMiamiCF takes down @TigresOficial y está a una victoria de la Final de #LeaguesCup2025 👏 pic.twitter.com/ISLRmrTcPu — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

Así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2025

Los cuatro equipos están definidos, sólo falta que llegue la fecha para conocer a los dos finalistas de la Leagues Cup que será muy pronto. El favorito para llevarse el torneo podría ser el Inter Miami, pues ya se coronó en la edición del 2023.

Así quedaron definidos los cruces

Inter Miami vs Orlando City

Seattle Sounders vs LA Galaxy

Los dos equipos que salgan vencedores en estos dos encuentros se verán las caras en la gran final del torneo binacional, mientras que los perdedores jugarán el compromiso por el tercer lugar de la Leagues Cup 2025.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2025?

La Leagues Cup 2025 está cerca de conocer a sus dos finalistas que disputarán el trofeo en una semana, así que los aficionados no tendrán que esperar tanto tiempo para volver a disfrutar del torneo binacional.

Revisando el calendario de la Liga MX, se tiene programado que los encuentros de semifinales de la Leagues Cup se lleven a cabo el martes 26 y miércoles 27 de agosto en territorio estadounidense, aunque, de la forma como se jugaron los cuartos de final, todo podría cambiar.

Los cuatro compromisos de los mejores ocho equipos del certamen se llevaron a cabo el mismo día, todos el miércoles 20 de agosto, así que no nos sorprendamos si los dos encuentros de semifinales se disputan el miércoles 27 del mismo mes, por lo que en una semana conoceremos a los finalistas.

DCO